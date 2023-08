Pravděpodobnost, že blesk zasáhne člověka, je menší, než jedna ku milionu, tvrdí Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí. I přesto se každoročně něco takového občas stane - třeba za letošek jen v USA blesk zabil více než deset lidí. Jak se tedy chovat v případě bouřky?

Lovci bouřek fotí děsivé mraky i nebezpečné blesky | Foto: se svolením Radka Bachtíka

Minulý týden zabil úder blesku matku, která vyzvedávala své dítě ze školy na Floridě. A začátkem srpna usmrtil blesk také tři lidi, kteří se před bouřkou schovávali pod stromem poblíž Bílého domu. Podle americké Národní meteorologické služby zemřelo v USA v roce 2022 na následky zásahu bleskem zatím 14 lidí, oproti jedenácti úmrtím v roce 2021.

Blesky bývají každoročně na celém světě příčinou několika desítek úmrtí, více než sto tisíc lidí pak zraní.

Ačkoliv jde v Česku spíše o výjimečnou příčinu smrti, podceňovat riziko bouřky a blesku se rozhodně nevyplatí. „Počet bouřkových dní za rok v se České republice pohybuje v rozmezí dvaceti pěti až čtyřiceti dnů. Blesky každoročně způsobí několik požárů lidských obydlí, požárů v přírodním prostředí a bohužel i zranění či ztráty na lidských životech,“ píše na svém webu Hasičský záchranný sbor ČR. Co tedy v případě bouřky dělat?

Rozhodně nezůstávat venku

Americká Národní meteorologická služba má jednoduchý, ale účinný slogan: Když hřmí, jděte dovnitř. Jakmile uslyšíte hřmění, uvidíte blesk nebo hrozivě vypadající oblohu, měli byste co nejrychleji vyhledat střechu nad hlavou.

„Nejdůležitější je, abyste byli v bezpečí uvnitř budovy nebo uzavřeného vozidla s kovovou střechou. Kdekoli mimo tato dvě místa není bezpečno,“ řekl CNN meteorolog z Národní rady pro bleskovou bezpečnost Ron Holle.

Zdroj: Youtube

Budova v tomto případě znamená stavbu s řádnou elektroinstalací a vodovodem. Stany, kůlny, pergoly ani turistické přístřešky nejsou při úderu blesku bezpečné. Je to proto, že když blesk udeří do domu nebo jiné budovy, projde vodovodním potrubím a elektroinstalací až k uzemněným tyčím, které bezpečně odvedou veškerou elektřinu do země. Stan nebo menší přístřešek takovou ochranu neposkytuje.

Pokud při kempování nebo na pláži uslyšíte hřmění a nemáte přístup k velké budově, měli byste okamžitě vyhledat úkryt ve vozidle. Podle odborníků byste měli v autě zůstat ještě půl hodiny poté, co uslyšíte poslední hřmění. Motorkáři, kteří zaznamenají blížící se bouřku, by měli zastavit u bezpečné budovy a rovněž počkat, až uplyne třicet minut od posledního hřmění.

A co blesky v interiéru?

Uslyšeli jste hrom a zamířili jste do vhodné budovy. To je dobrá zpráva. „Uvnitř jste v mnohonásobně větším bezpečí než venku,“ říká Holle. Ale co teď? Dalším krokem je podle americké Národní meteorologické služby zavřít okna a nepoužívat elektrická zařízení s kabelem.

„Rozhodně není dobré být připoután k elektroinstalaci a vodovodním rozvodům, například když držíte mobil, který se zrovna nabíjí,“ vysvětlil Holle. Riziko podle něj představuje také to, když si myjete ruce nebo se sprchujete, či koupete ve vaně. Podle meteorologů byste se také měli držet dál od balkonů, verand, garáží, oken a dveří do venkovního prostoru.

A pokud během bouřky není venku bezpečno pro lidi, není tam bezpečno ani pro domácí zvířata. „Jakmile uslyšíte hřmění, vezměte své domácí mazlíčky co nejdříve dovnitř,“ uvádí meteorologická služba. Psí boudy neposkytují ochranu před údery blesku a psi uvázaní u stromů jsou obzvláště ohroženi.

Vyhněte se horským hřebenům

Pokud se chystáte na horskou túru, nepodceňujte riziko a rozhodně se před startem podívejte na předpověď počasí či radar. Pokud v místě, kam se chystáte hrozí bouřky, raději zůstaňte doma. Jednou z klíčových strategií, jak se vyhnout blesku, je informovanost a plánování.

Nebezpečné jsou obzvláště horské hřebeny. Pokud však bouřka přijde nečekaně, nezoufejte, i tak jsou možnosti, jak být v jejím průběhu v relativním bezpečí.

Pokyny, jak se při takové situaci chovat, nedávno zveřejnil Krkonošský národní park (KRNAP) ve svém cyklu Bezpečně po horách. „V případě bouřky rychle utečte ze hřebenů. Neschovávejte se pod osamoceně stojícími stromy. Pokud nemůžete utéct, zůstaňte a přidřepněte si s nohama u sebe, nezasáhne vás takzvané krokové napětí. Jste-li skupina osob, rozejděte se, neshlukujte se,“ radí KRNAP.

Výlet lodí si nechte na jiný den

Pokud jste zrovna na dovolené u moře, nebo se plavíte po tuzemských vodních tocích a přichází bouřka, odložte výlet na jiný den. Většina velkých lodí s kajutami je podle meteorologické služby během bouřky vcelku bezpečná. Velkým rizikem jsou však malé lodě bez kajuty.

„K naprosté většině zranění a úmrtí způsobených bleskem na lodích dochází na malých lodích bez kabiny. Při plavbě na lodi je zásadní poslouchat aktuální informace o počasí,“ upozorňují meteorologové.

Odborníci také důrazně doporučuji, aby lidé nevyjížděli lodí, když se předpovídají bouřky.

Pokud však už na vodě jste a uslyšíte hřmění, měli byste se co nejrychleji vrátit na pevninu a ideálně se dostat alespoň sto metrů od břehu. Pokud nemůžete zamířit ke břehu, měli byste spustit kotvu, dostat se v lodi co nejníže, zůstat v kajutě a držet se dál od všech kovových povrchů.

Pro všechny popsané situace stále platí jedno základní a hlavní pravidlo. Nejdůležitější je dostat se dovnitř. „Téměř všechna úmrtí způsobená bleskem v posledních několika desetiletích se stala venku,“ řekl Holle.

Jak se chovat, když někoho udeří blesk

Přestože naprostá většina obětí úderu blesku přežije (podle dostupných údajů je to až devadesát procent zasažených), následky mohou být vážné a dlouhodobé.

Ti, kdo přežili, utrpěli většinou velmi vážná zranění, popáleniny. Do života si také mnohdy odnášejí trvalé postižení, včetně příznaků, jako jsou epileptické záchvaty a ztráta paměti. Pokud někoho ve vašem okolí zasáhne blesk, okamžitě volejte záchranáře (112 nebo 155).

Podle odborníků v sobě nemají lidé zasažení bleskem žádný elektrický náboj, je tedy bezpečné se jich dotýkat a manipulovat s nimi. Pokud je to možné, přeneste je dovnitř. Oběti se při úderu mohlo zastavit srdce nebo dýchání a může potřebovat resuscitaci.

Nejčastější příčinou zranění, případně úmrtí, bývá takzvaný povrchový proud. Jde o to, že od místa úderu blesku do země se po povrchu proud velmi rychle šíří do okolí. Pokud se nacházíme v blízkosti tohoto místa, proteče i skrz nás. Jeho velikost je samozřejmě nutné minimalizovat. Toho se dá docílit snížením takzvaného krokového napětí (tedy vzájemné vzdálenosti nohou nebo jiných částí těla, kterými se dotýkáme země) na minimum.

„Mimochodem povrchový proud je i častou příčinou smrti pasoucího se dobytka na loukách – vzhledem k větší vzdálenosti mezi předníma a zadníma nohama jimi protéká větší množství proudu, které je může usmrtit,“ píše zpravodajská ČT24.

Údery blesku po celém světě

Ohroženi zásahem blesku jsou lidé prakticky kdekoliv na světě. Někteří však mají větší šanci zasažení předejít. „Většina lidí v USA či střední a západní Evropě má kolem sebe naštěstí ve většině případů opravdu blízko budovu či vozidlo, které je před bleskem ochrání. To ale neplatí pro miliony dalších lidí na celém světě,“ upozornil Holle.

Místem, kde se od roku 2016 objevují blesky vůbec nejvíc, je jezero Maracaibo ve Venezuele. Podle NASA je však kontinentem s nejvyšším počtem bouřlivých míst Afrika, kde se nachází šest z deseti míst s nejvyšším počtem blesků za rok. Většina z nich jsou jezera, včetně Viktoriina jezera, které leží na území Keni, Ugandy a Tanzanie.

Holle spolupracuje s organizací ACLENet, jejímž cílem je snížit počet úmrtí, zranění a materiálních škod způsobených blesky v celé Africe. Organizace sídlí v Ugandě, kde stále pravidelně dochází k úmrtím lidí v domech bez elektroinstalace a vodovodu. Členové ACLENet se proto zasazují se o lepší vzdělávání v oblasti bezpečnosti před bleskem a instalaci funkčních systémů ochrany před bleskem do škol a dalších budov.