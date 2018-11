Hádka, boj a mučení. Turecká média získala nahrávky vraždy saúdského novináře

Turecké zpravodajské servery získaly přístup k obsahu nahrávek, které zachycují vraždu saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího. Ze záznamů, na nichž je podle deníku Hürriyet Daily News (HDN) slyšet hlasy žurnalisty i jeho vrahů, získali vyšetřovatelé jasný obraz průběhu událostí z 2. října letošního roku.

„Pusťte moji ruku. Co si myslíte, že děláte?“ říká Chášukdží na první nahrávce, ze které je patrné, že byl zadržen prakticky okamžitě po vstupu do budovy saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu, kam si přišel vyřídit potřebné dokumenty k svatbě.

Mezi čtyřmi agenty a novinářem došlo podle HDN k potyčce, která trvala přibližně sedm minut. Agenti chtěli Chášukdžího přinutit, aby se s nimi vrátil do Saúdské Arábie. Když odmítl, odvedli ho do budovy B, kde je umístěno administrativní oddělení konzulátu.

Boj a mučení

Další čtyřminutový záznam zachycuje kromě slovní výměny názorů i zvuky boje a následného mučení. Kromě čtveřice mužů jsou podle HDN z nahrávky slyšet hlasy dalších tří osob včetně údajného lídra skupiny Mahíra Abdalazíze Matríba a saúdskoarabského konzula Muhammada Otaibiho.

„Zrádce! Předvedeme tě k zodpovědnosti,“ říká na nahrávce Matríb okamžitě poté, co je Chášukdží přiveden do budovy B. Identifikaci hlasu provedly turecké úřady na základě záznamu, který pořídili celníci při na istanbulském letišti jen několik hodin před vraždou.

Stejný hlas je podle HDN slyšet na 19 telefonátech z budovy C, která slouží jako sídlo saúdskoarabského konzula. První z hovorů se přitom odehrál jen 13 minut poté, co novinář vstoupil do budovy. Mutríb během něj hovořil s Saúdem al Katáním, jedním z nejvyšších poradců korunního prince Muhammada bin Salmána.

Dalších jedenáct minut se z nahrávky ozývají zvuky boje a mučení, které končí Chášukdžího výkřikem „Dusím se, sundejte mi ten pytel z hlavy! Trpím klaustrofobií!“ Poté se záznam na hodinu a patnáct minut přeruší. Podle tureckých vyšetřovatelů saúdskoarabský tým s největší pravděpodobnostní použil rušičku signálu. Po obnovení spojení je slyšet trojici mužů, kteří rychle sestupují po schodech budovy A a vymazávají záznamy z bezpečnostních kamer.

Spiknutí prozradily tenisky

Krátké ticho přeruší hlas 57letého saúdskoarabského inženýra Mustafy Mudainiho. „Je děsivé, oblékat si šaty člověka, kterého jsme před 20 minutami zabili,“ říká muž, který měl na pokyn agentů předstírat že je novinář, který budovu konzulátu opouští. Poté, co si stěžoval, že jsou mu Chášukdžího boty těsné, mu jeden z agentů povolil ponechat si vlastní tenisky. Právě obuv byla nakonec jedním z hlavních vodítek, které přispěly k odhalení spiknutí.

Z budovy C, kde podle vyšetřovatelů mělo dojít k rozřezání novinářova těla, nejsou k dispozici žádné nahrávky. Stěny všech tří místností však byly krátce po vraždě vymalovány, což společně se stopami chemikálií na podlaze a otisky prstů podezřelých arabů včetně forenzního experta Saláha Muhammada Tubaighího slouží jako klíčový důkaz.