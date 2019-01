Ledový kruh má 91 metrů v průměru a pomalu se otáčí. Tento zvláštní úkaz se vytváří v ohybech řek, když se kus ledu odtrhne od většího kusu. Vlivem rychlých proudů se pak led začne otáčet, přičemž právě proudy jeho hranu obrušují. Poté vznikne pravidelný kulatý útvar.

Ve většině případů mají takovéto disky na hladinách řek ne víc než patnáct centimetrů, jednou za čas se však vytvoří obrovský kruh, který pak fascinuje mnoho lidí. "Je to úžasné, takhle kouzlí jen matka příroda," píše na twitteru jedna z uživatelek.

Here's a little snippet of my story today! Catch it on @WGME at 7 & 11. You can also see it on @FOX23Maine tonight at 10. #Maine #IceDisk pic.twitter.com/4XmNx3u4Ox