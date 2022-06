U pondělního rozsudku se vyjádřili i přátelé a příbuzní zabitého muže. „Byla jsi součástí naší rodiny přes pětadvacet let. Byl celý tento vztah jeden velký podvod? Láme mi to srdce, jestli je to pravda," přečetli u soudu vyjádření matky zavražděného Daniela.

Zdroj: Youtube

Svůj vztek na uzdě neudržel ani jeho syn z předchozího manželství, Nathaniel Stillwater. „Rozhodla ses zalhat, podvést, okrást, pomluvit a nakonec zabít muže, který byl tvým největším fanouškem,“ vyčetl jí. „Byla jsi, a to si půjčím z tvého slovníku, špatná manželka,“ dodal směrem k odsouzené vdově.

Tragédie na Rychnovsku: Muž zabil manželku a dítě, poté i sebe, uvedla policie

Před soudem promluvila i studentka Clarinda Perezová, která zastřeleného manžela v kuchyni našla. „Z jeho zelených očí bylo vidět, že má kompletně zlomené srdce. Zlomené srdce, protože věděl, protože viděl, kdo to udělal. A já budu muset do konce života žít s těmito zelenýma zraněnýma očima," bojovala se slzami, když vzpomínala na traumatické chvíle.

Návod v eseji

Před svým zločinem vydávala Crampton Brophyová na vlastní náklady romány plné napětí a romance. Některé se dokonce jmenovaly The Wrong Husband (Špatný manžel) či The Wrong Lover (Špatný milenec). Největší důvod, proč ale tento případ vzbuzuje takovou pozornost, je fakt, že žena také v rámci kreativního semináře napsala esej s názvem Jak zabít manžela (How to Kill Your Husband).

Právě kvůli tomu, že esej psala jako součást semináře, ji nakonec u soudu nepoužili jako důkaz. „Věc, kterou o vraždě vím, je ta, že pokud je člověk dostatečně zahnaný do kouta, má to v sobě každý,“ napsala v dnes již smazaném příspěvku.

V eseji zveřejnila celý seznam způsobů, jak drahou polovičku sprovodit ze světa, počínaje noži a pistolemi a konče jedy a nájemnými vrahy. „Je jednoduší lidem smrt přát, než je skutečně zabíjet,“ doplnila podle stanice BBC pod seznamem.

Ústí zvedlo ze židlí šokující video. Děti v Mojžíři kopou do seniorky

Následně psala, že pokud ji má vražda osvobodit, jistě svou svobodu nechce trávit za mřížemi. „A nechte mě zřetelně říci, že nemám ráda overaly a oranžová není moje barva,“ napsala na konec své práce.

'How to Murder Your Husband' author is sentenced to life in prison after being found guilty of killing him for $1.4 million insurance payout

Nancy Crampton Brophy, 71, will be eligible for parole in 25 years, a judge said

The author, from Portland in Oregon, was found guilty pic.twitter.com/Irn3xC21RJ — MassiVeMaC (@SchengenStory) June 13, 2022

Její manžel byl šéfkuchař a učitel v Oregonském kulinářském institutu. Právě v jedné ze školních kuchyní ho našli se dvěma střelnými ranami v červnu 2018. V době vraždy byli manželé podle státních zástupců ve finančních potížích a Crampton Brophyová se rozhodla je vyřešit následovně.

Koupila zbraň a dvakrát střelila

Vyhledala a koupila soupravu na sestavení takzvané ghost gun, která je pro policii neidentifikovatelná a lidé si ji sami vyrábí doma. Navíc si pořídila ještě pistoli Glock 17, kterou nakonec použila. Podle informací stanice CNN sledovala žena manžela do práce. Tam ho prvně střelila do zad, když byl nakloněný nad dřezem a naplňoval kyblíky s ledem pro studenty, načež ho střelila podruhé z blízka do hrudi.

Situace jí ovšem nehrála do karet. Nejen, že manžela střelila pistolí, kterou policie mohla vystopovat, ale navíc ji nahrály kamery, jak před a po vraždě jede k institutu. Přestože policie nakonec zbraň nenašla, měla důkazy, že si jednu stejného modelu vdova koupila.

A US writer who penned a tract entitled “How to Murder Your Husband” was sentenced to life in prison on Monday for fatally shooting her spouse. Nancy Crampton Brophy, 71, will be eligible to apply for parole in 25 years, a judge in the northwestern state of Oregon told her. pic.twitter.com/h3E1HeMwFH — KUWAIT TIMES (@kuwaittimesnews) June 14, 2022

U soudu poté tvrdila, že si celé ráno, během kterého manžel zemřel, nepamatuje. Nemohla však popřít, že to byla ona, kdo řídil dodávku. Právník spisovatelky argumentoval, že jsou předložené důkazy nepřímé, a dokonce před soud nechal předvést svědka, aby popsal, jak milující a pevný měli manželé vztah.

Vydala knihu popírající holokaust. Soud potvrdil ženě peněžitý trest

Crampton Brophyová také promluvila a porotě líčila, že společně s manželem chtěli případně snížit jejich dluh tím, že se oba pojistili. Také dodala, že zbraně na internetu hledala kvůli rešerši pro její další knihu. „Mohu vám jen říci, že jsem to dělala pro psaní. Nebylo to, jak věříte, abych zavraždila svého muže,“ hájila se.

Porota dvanácti lidí jí ovšem nevěřila a odsoudila ji během dvou dnů. Její právník prohlásil, že učitě využijí možnost podmínečného propuštění.