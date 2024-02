Kolem smrti ruského opozičního politika Alexeje Navalného existuje mnoho otazníků. Není jasné, kde je jeho tělo ani jestli vůbec bude vydáno rodině. Přesně se neví také to, co se mu v trestanecké kolonii za polárním kruhem přihodilo a jestli jsou oficiální zprávy pravdivé.

Syndrom náhlého úmrtí. Tak zní oficiální příčina smrti odpůrce Putinova režimu Alexeje Navalného. Podle ruských záznamů šel v trestanecké kolonii na procházku, přičemž strážím sdělil, že se necítí dobře. Po chvíli ztratil vědomí. Kolem celého incidentu je ale stále více záhad, o kterých se vedou vášnivé diskuse.

Zdravotníci byli u ruského lídra opozice podle ruské agentury Interfax do dvou minut a půl hodiny ho oživovali. Tuto teorii vyvrací tvrzení jiného vězně, jenž podle agentury Reuters řekl, že sanitka přijela až po konstatování smrti. Kromě toho uvedl, že se o úmrtí Navalného dozvěděli už několik hodin před oficiálním oznámením vězeňskou službou.

Nemožnost rychlého příjezdu záchranářů potvrdil i jiný lékař pracující u věznice, který podle portálu New York Times sdělil, že se nebližší tým záchranářů nachází 35 kilometrů od věznice. Než by k němu dorazila pomoc, byl by dle jeho slov už mrtvý. Ruská zpravodajská televizní síť RT také spekulovala o příčině smrti, podle ní se mohlo jednat o krevní sraženinu. Tato teorie zatím nebyla potvrzena.

Někteří zdravotníci rovněž promluvili o tom, že ruský opoziční politik měl na těle modřiny. S tím podle deníku The Times souvisí teorie, že Navalného oslabeného z teplot pod bodem mrazu Putinovi nohsledi zavraždili úderem do srdce. Vyšetřovací web Bellingcat uvedl, že se jedná o techniku agentů speciálních jednotek KGB. Právě této praktice podle zakladatele skupiny pro lidská práva Gulagu.net Vladimira Osečkina odpovídají podlitiny na těle aktivisty.

Kde je jeho tělo?

Smrt ruského politika v pátek 16. února potvrdila i jeho rodina. Když se ale matka Navalného Ljudmila chtěla podívat na tělo svého syna, jenž měl být uložen v márnici ve městě Salechard, nikdo jí ani jeho právníkům nepovolil vstoupit dovnitř.

Personál podle mluvčí Navalného Kiry Jarmišové nepotvrdil, zda se tělo uvnitř opravdu nachází, nebo ne. Úředníci jí sdělili, že tělo nebude nikomu předáno, dokud kriminalisté neukončí vyšetřování, jež bylo prodlouženo na neurčito. Matce Navalného údajně řekli, že po dobu dvou týdnů budou provádět chemickou analýzu.

Zhoršování stavu

Stav ruského politika se podle portálu BBC začal prudce zhoršovat v posledních třech letech, které strávil ve vězení. Od srpna 2020 se také léčil z otravy jedem ze skupiny novičok, ze které v prosinci téhož roku obvinil agenty ruské tajné služby FSB. Jeden z nich, Konstantin Kudrjavcev, se mu dokonce sám přiznal. V telefonátu Navalnyj předstíral, že je jeho nadřízený. Agent mu řekl, že celá akce selhala kvůli velmi rychlému zásahu pilotů letadla a lékařů v Omsku. Po léčbě v Německu se v lednu 2021 politik vrátil do Ruska, kde ho okamžitě zatkli.

Ve vězení si aktivista začal stěžoval na silné bolesti zad, horečky a necitlivost nohou. Mluvil také o spánkové deprivaci kvůli častým kontrolám stráží, kteří mu do očí svítili baterkou. Na zhoršující se zdraví opozičníka začali upozorňovat i lidi z jeho okolí a právníci.

Do trestanecké kolonie IK-3 známé také jako „Polární vlk“ nacházející se v obci Charp v Jamalsko-něneckém autonomním okruhu na Sibiři ho podle jeho právníka převezli v prosinci 2023. I přesto, že většinu času strávil na samotce, se Navalnyj den před smrtí na zveřejněném videu usmíval a vypadal, že má dobrou náladu.

Jasný cíl

Sedmačtyřicetiletého Navalného mnozí kvůli jeho aktivitám v minulosti označili za primární hrozbu pro Putina. Věnoval se zejména odhalování sítě korupce v Kremlu, kterou komentoval na svém blogu. V roce 2012 se po zvolení Vladimira Putina prezidentem podílel na vedení protestu v Moskvě. O šest let později vedl vlastní kampaň v prezidentských volbách, nakonec mu kandidovat zakázali.

Stal se zatím posledním jménem na dlouhém seznamu Putinových kritiků i spojenců, kteří zemřeli za neobjasněných okolností. Patří mezi ně mimo jiné šéf ruského ropného gigantu Lukoil Ravil Maganov a oligarcha Jevgenij Prigožin.

Co o smrti politika řekla rodina a politici?

Matka Navalného uvedla, že si nepřeje slyšet žádné kondolence. Když svého syna 12. února naposledy viděla, vypadal zdravý a šťastný. Před pár dny také prostřednictvím videa požádala ruského prezidenta o vydání těla Navalného, aby ho mohla pohřbít.

Vdova po politikovi Julija zveřejnila video, kde obviňuje Vladimira Putina ze zabití jejího manžela a uvedla, že odmítnutím vydání jeho těla se jen snaží zakrýt své činy.

Smrt ruského politika okomentovala také řada zahraničních politiků. Je mezi nimi i francouzský ministr zahraničí Stéphane Séjourné, který uvedl, že Navalnyj zaplatil svým životem za odpor vůči ruskému útlaku.

Podobnou teorii má poradce pro národní bezpečnost USA Jake Sullivan, který smrt Navalného považuje za příklad „dlouhé a špinavé historie ruské vlády škodící svým odpůrcům“. Úmrtí ruského politika označil za tragédii. I americký prezident Joe Biden uvedl, že není pochyb o tom, že za smrtí Navalného stojí vláda prezidenta Putina.