Limuzínu Kima chrání běžící strážci. Jejich výběr podléhá přísným kritériím

Za zvažované výsluhy pro zdravotní sestry v nemocnicích by podle prvotních propočtů stát ročně zaplatil tři až čtyři miliardy korun. Sestry, které by měly odpracovaných 20 až 30 let, by dostávaly 5000 korun měsíčně. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).