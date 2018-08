Jako Trump. Německý ministr vnitra Seehofer chce oslovit voliče přes Twitter

Německý ministr vnitra a vůdce konzervativní bavorské Křesťansko-sociální unie Horst Seehofer uvedl, že si chce koncem srpna otevřít twitterový účet, aby mohl jeho prostřednictvím přímo komunikovat s lidmi. Vedou ho k tomu zejména blížící se říjnové volby, v nichž jeho straně hrozí, že přijde v Bavorsku o svou absolutní většinu.

Němečtí politici začínají se zpožděním poznávat sílu a význam sociálních médií. "Pravděpodobně začnu koncem srpna. Cítím se nucen to udělat, jinak bych nemohl dostat některé pravdy mezi širší populaci," uvedl devětašedesátiletý německý politik na videu, které zveřejnil internetový web novin Die Welt.

Seehgofer stojí v čele bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU), která je dlouhodobými spoluvládnoucím spojencem křesťanských demokratů (CDU) německé kancléřky Angely Merkelové. Nedávno se ale dostal s kancléřkou do sporu, který vedl málem k pádu vlády.

Seehofer, který razí tvrdou linii v přístupu k nelegální migraci, požadoval, aby migranti, kteří již byli registrováni v jiné členské zemi EU, Německo vracelo přímo z hranic. Kancléřka to odmítala s tím, že by k takovým krokům nemělo dojít na úkor jiných zemí, tedy bez předchozí dohody s evropskými partnery. Spor nakonec skončil kompromisem, podle níž má Německo vytvořit tranzitní střediska, odkud budou migranti vraceni do země první registrace až po dohodě s dotčenými státy.

Seehoferův tvrdý postup vůči běžencům vyvolával v minulosti opakovaně kritiku, která zesílila poté, co Afghánec, deportovaný z Německa do Kábulu, spáchal po nuceném návratu do rodné země sebevraždu.

Ministr vnitra si však z těchto hlasů podle svých vlastních vyjádření nic nedělá. "Ten zlý Seehofer, vrah, terorista a rasista, stojí před vámi," zažertoval podle agentury Reuters při čtvrtečním setkání s občany bavorského městečka Töging am Inn.

Důvodem jeho přístupu je podle DPA i to, že CSU čelí kvůli účasti na Merkelové vládě (vnímané jako vstřícné vůči migraci) riziku, že v říjnových bavorských volbách poprvé ztratí absolutní většinu, a uvolní tak místa pravicové Alternativě pro Německo (AfD), vyznačující se ostře protimigrační rétorikou.

Podle celonárodního průzkumu výzkumné společnosti Infratest, zveřejněného ve čtvrtek 2. srpna, klesla podpora konzervativního bloku CDU-CSU na 29 procent, což je zatím nejmíň v historii tohoto výzkumu. Naproti tomu podpora AfD vystoupala na svůj dosud nejvyšší podíl, a to na 17 procent.