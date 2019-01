O pořádný rozruch se v pondělí ráno postaralo trio ozbrojených mužů v Tarasconu nedaleko francouzského přístavního města Marseille. Pomocí automatických zbraní zaútočili na policejní eskortu převážející k výslechu sedmadvacetiletého vězně, jenž si za mřížemi odpykával trest za ozbrojenou loupež a členství v gangu. Trestance se jim podařilo osvobodit. Informoval o tom list Le Monde.

Ozbrojenci ve Francii zaútočili na eskortu vezoucí vězně | Foto: Profimedia.cz

Podle dostupných informací se incident odehrál před budovou soudu města Tarascon. Útočníci nejprve prostříleli dodávce, v níž policie vězně převážela, pneumatiky a následně se vrhli na samotné členy ostrahy.

Procureur➡️L'#évasion de #Tarascon a été "minutieusement préparée". Le détenu (27 ans), mis en examen pour vol aggravé, n’était pas identifié comme étant "à surveiller particulièrement" (DPS). 14 mentions au casier. Armes utilisées : 9 millimètres + fusil d’assaut gros calibre. pic.twitter.com/BBUmTNQvMf — France Bédos (@FranceBedos) 28. ledna 2019

Ti dle vyjádření francouzského ministerstva spravedlnosti odmítali recidivistu vydat, a proto je ozbrojenci srazili k zemi.

„Bylo to velmi násilné. Už je to dlouho, co jsme naposledy viděli útok na dodávku s automatickými zbraněmi. Pro členy eskorty to bylo šokující,“ řekl listu Le Monde neznámý zdroj z vězeňské správy s tím, že vzhledem k rychlosti, v jaké se celý incident odehrál, nestačila ostraha na trio útočníků ani jednou vystřelit.

Sedmadvacetiletého trestance policie převážela ze 150 kilometrů vzdáleného nápravného zařízení v Beziers. Jméno muže, kterému ozbrojenci pomohli na svobodu, francouzské úřady neuvedly. Podle jednoho z vězeňských dozorců se nicméně v minulosti o útěk již pokusil.