Devětadvacetiletá pacientka i její lékař byli podle svých slov objevem šokováni. Lékaři z nemocnice Fooyin University Hospital později uvedli, že jde o vůbec první podobný případ na světě a že se všechny včely podařilo z oka dostat živé.

„Viděl jsem něco, co vypadalo jako hmyzí nohy. Tak jsem je pod mikroskopem pomalu vytáhl, jednu po druhé, abych nepoškodil jejich těla,“ popsal na tiskové konferenci šéf oftalmologického oddělení Hung Chi-ting.

Suvenýr ze hřbitova

Žena, kterou média označují pouze příjmením He, televizi CTS News popsala, že během vytrhávání plevele u hrobu jednoho z příbuzných ucítila, že jí něco spadlo do oka. Myslela si, že jí tam zalétl kousek hlíny, takže si oko vypláchla tekoucí vodou. V noci ale začalo otékat a He začala pod víčkem cítit ostrou bodavou bolest.

Když další ráno dorazila do nemocnice, podezření padlo na infekci. Když se však doktor Hung podíval na oko pod mikroskopem, zahlédl v oku malinké pohybující se končetiny hmyzu, který se živil solí z tekutiny produkované slznými kanálky.

Malé včelky, které patří do čeledi ploskočelkovití, přitahuje lidský pot. Vyskytují se téměř po celém světě, obvykle nejsou agresivní a útočí pouze při kontaktu. „Tyto včelky běžně hnízdí v horách a v blízkosti pohřebišť, což vysvětluje, jak se dostaly do kontaktu s paní He,“ vysvětlil Hung.