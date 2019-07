Během dosavadní čtyřměsíční výpravy ušel Alexandr Gabyšev téměř dva tisíce kilometrů, mluvil se stovkami řidičů a video s jeho kázáním zaznamenalo víc než milion komentářů. Během července by měl dorazit do ruského města Čita v Zabajkalském kraji, kde se s ním chtějí setkat představitelé místní opozice. Obsáhlou reportáž o něm vydal ruský server Sibir.Realii, jehož dopisovatel Andrej Zatirko šel několik kilometrů s ním.

"Ruský venkov je připraven věřit v jakýkoli mysticismus - jen kdyby to pomohlo," glosoval Gabyševovu pouť Zatirko.

"Jsem z Jakutska, je mi jedenapadesát a na Jakutské státní univerzitě jsem vystudoval dějiny, ale nikdy jsem se tímto oborem neživil. Pracoval jsem v dělnických profesích, jako svářeč a školník," představil sám sebe Gabyšev, který se na svou cestu vydal poměrně skromně vybaven - podle Zatirka s sebou táhne jen malý vozík s improvizovaně instalovanou poznávací značkou "Jakutsko 14", na němž si veze jurtu pro přespání, malý sporák, oblečení a zásoby. Celková hmotnost naloženého vozíku činí podle ruského novináře méně než 100 kilogramů.

Podle vlastního plánu chce Gabyšev urazit denně alespoň dvacet kilometrů, ale protože se často setkává se svými fanoušky a dalšími lidmi, kteří se o něj zajímají, postupuje zhruba poloviční rychlostí proti normální lidské chůzi - za hodinu tedy urazí jen zhruba 2,5 až tři kilometry a na výsledných dvacet kilometrů potřebuje často i osm hodin.

Lidé ho zdraví

"Šli jsme pět kilometrů, trvalo nám to hodinu a půl a téměř polovinu této doby strávil Alexandr hovorem se svými fandy - napočítal jsem jedenáct aut a jeden motocykl. Z aut, co kolem nás jen projeli, každý třetí až čtvrtý řidič dával znamení, že šamana podporuje," napsal Zatirko.

Gabyšev se podle něj vydal na cestu letos v březnu z východosibiřského města Jakutsk, které je metropolí republiky Sacha neboli Jakutska. Kromě výbavy na vozíku si vzal s sebou i tři tisíce rublů, podporu mu ale prý začali okamžitě nabízet i lidé, které cestou potkal. Většina řidičů, jež po cestě míjí, jeho politickým názorům fandí, protože na dálném východě není Putin zdaleka tak populární jako v Moskvě, místní nemají moc důvodů, proč mu fandit.

"Dřív jsem jezdil s kamionem pro přepravu vody, ale teď už je ta práce pryč, naše vesnice zkrachovala. Odjel jsem do Šerlovajej Gory (zabajkalského průmyslového města postaveného u stejnojmenného drahokamového ložiska, pozn. red.), kde žijí mí rodiče. Ale ani tam nebyla téměř žádná práce," popisoval Zatirkovi svůj život jeden z obyvatel obce Novoberezovka, který přinesl Gabyševovi čerstvou zeleninu.

Příznivci Putina jsou tolerantní

Na druhé straně se u šamana zastavovali i příznivci ruského prezidenta, ale i ti k němu byli podle ruského novináře překvapivě vstřícní. "Podporuji Alexandra. A podporuji i Putina. Myslím, že tento stát pozvedl. Ale líbí se mi, že se Alexandr nebojí vyjádřit svůj názor - podporuji to. Je to silný muž a to je skvělé," prohlásil jeden z řidičů, který si s jakutským šamanem potřásl rukou.

Podle šamana je smyslem jeho akce také boj proti strachu. "Lidé se teď bojí mluvit, bojí se, že je propustí z práce, že přijdou o plat. Jednoduše řečeno, náš stát má nekonečnou, démonickou moc. Vede lidi do umělé deprese. Přirozenou depresi umí vyléčit léčitel, ale tu umělou rozsévá čaroděj, který vytvořil iluzi strachu po celé zemi. Bílý čaroděj jako já dokáže tento klamný strach rozptýlit. Politici jsou tady k ničemu, jsou to jen kouzla proti kouzlům. Demokracie musí existovat beze strachu," říká Gabyšev.