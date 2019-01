„Navzdory tomu, že se obviněný ke spáchání trestného činu nepřiznal, došel soud po vyslechnutí svědků, závěrů expertů a prozkoumání dokumentů a důkazních předmětů, které nashromáždila obžaloba i obhajoba, k závěru, obvinění ze spáchání trestných činů vlastizrady a spoluúčasti na vedení útočné války byla dostatečně prokázána,“ prohlásil úvodní části vynesení verdiktu soudce.

Po úvodu následuje tradiční výčet všech předložených důkazů, konkrétní rozsudek včetně výše trestu tak prozatím není znám a podle mluvčí soudu Inny Svynarenko zazní až v závěrečné části verdiktu. Prokurátor požaduje odsouzení k 15 letům za mřížemi.

Žalobci bývalého prezidenta viní, že během své vlády požádal Rusko o vojenskou pomoc, aby potlačil prozápadní povstání v Kyjevě. „Viktor Janukovyč zradil svůj národ. Zradil svou armádu. V nejtěžší době pro zemi a lid. Stejně jako poslední zbabělce opustil zemi a s milostí osudu utekl do náručí agresora,“ uvedl tehdy státní zástupce.

Russia used Yanukovych to try to legitimize Crimea annexation – judgehttps://t.co/WWAM5P38px pic.twitter.com/rWCvSR3P1G