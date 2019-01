Japonská společnost Nissin vyrábějící instantní nudle zastavila propagaci svých výrobů prostřednictvím reklamy s tenisovou hvězdou Naomi Ósakaovou. Kvůli zpodobnění vítězky US Open a aktuální finalistky Australian Open v kresleném komiksu byla firma kritizována za to, že hráčku japonsko-haitského původu „vybělila“.

Jednadvacetiletou Ósakaovou nakreslil po potřeby reklamy japonský tvůrce komiksů Takeši Konomi v typickém stylu manga. Tenistka je zobrazena s bílou pletí, světle hnědými vlasy a europoidními rysy.

Po kritice v médiích a na sociálních sítích Nissin stáhla reklamu s Ósakaovou ze svého kanálu na YouTube. Mluvčí společnosti Daisuke Okabajaši uvedl, že nebyl záměr tenistku „vybělit“, ale pouze ji zobrazit v Konomiho klasickém stylu.

„Uznáváme, že jsme nebyli dostatečně citliví a v budoucnu budeme k otázce diverzity pozornější,“ řekl Okabajaši. „Jako společnost klademe lidská práva na první místo a náš postoj, tedy úcta k lidské rozličnosti, se nijak nemění.“

Důležité je finále

Kontroverzní reklamní spot podle Okabajašiho schválil agent mladé tenistky, později však firmu požádal o jeho stažení. Společnost podle něj i nadále japonskou hráčku podporuje a doufá, že incident nenaruší její koncentraci před vrcholem tenisového turnaje Australian Open.

„Mluvila jsem s nimi, omluvili se mi,“ řekla reportérům v Melbourne Ósakaová, která však nevěří, že by firma reklamou myslela cokoli zlého. „Rozhodně si ale myslím, že příště až mě budou chtít nějakým způsobem zobrazit, měli by si o tom se mnou promluvit.“

„Právě teď se soustředím jen na tenis. Dostala jsem se do finále grandslamového turnaje a to je má hlavní priorita,“ uvedla hráčka, která v semifinále Australian Open vyřadila českou tenistku Karolínu Plíškovou a ve finále se střetne s další Češkou Petrou Kvitovou.

Japonci přemýšlí jinak

Nejde přitom o první případ, kdy Japonsko čelí kritice za necitlivý přístup k problematice rasových, národnostních či genderových rozdílů a odlišné sexuální orientace. Američan Baye McNeil, který v Japonsku žije více než deset let, uvedl, že si Japonci často neuvědomují, co by mohlo veřejnost pohoršit.

„Nepřemýšlí o takových věcech,“ prohlásil McNeil, podle něhož musí japonské firmy začít jednat daleko ohleduplněji, pokud chtějí oslovit zahraniční trhy. Právě jeho komentáře pro anglicky psaný japonský deník The Japan Times byly mezi prvními, které na nevhodný spot upozornily.

Reklama společnosti Nissin vycházela z animovaného seriálu „The Prince of Tennis“ (Tenisový princ), vytvořeného umělcem Takeši Konomim. Kromě Ósakaové se v ní objevil i další populární japonský tenista Kei Nishikori.