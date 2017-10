Japonská policie dopadla "zloděje nindžu". Je mu přes sedmdesát

Osm let trápil policii v japonském městě Ósaka záhadný lupič v černém, který uměl šplhat po zdech a během své kariéry vyloupil desítky bytů. Teď ho konečně dopadla – a s překvapením zjistila, že obratnému "nindžovi" je ve skutečnosti čtyřiasedmdesát.

Dlouho byly jedinou stopou po neznámém lupiči záznamy z bezpečnostních kamer, jež zachycovaly pohyblivého muže v černé kapuci a s černým šátkem, který si přetahoval přes nos. "Chodil celý v černém jako skutečný nindža," řekl agentuře AFP nejmenovaný vysoký představitel japonské policie.

Až letos v květnu udělal "král zlodějů" chybu - při jedné z jeho akcí mu šátek sklouzl z nosu a kamera zachytila jeho tvář. Policie díky tomu zjistila lupičovu totožnost - na základě předchozího záznamu v trestním rejstříku byl identifikován jako Mitsuaki Tanigawa, už dříve trestaný za krádež. S odhalením zlodějovy identity ale přišlo i velké překvapení. Tanigawovi totiž bylo čtyřiasedmdesát.

Policie nicméně začala stárnoucího delikventa sledovat, aby ho mohla přistihnout při činu, a nakonec se jí to i podařilo.

"Vyšetřovatelé ho zpovzdálí pozorovali, jak vychází z domu. Vypadalo to, že trpí třesem jako spousta starých mužů. Pak zašel do opuštěného bytu, kde úplně změnil svůj vzhled i chování, a čekal, až se setmí," uvedl policejní zdroj.

Když se lupičský fantom objevil opět na ulici, už se netřásl. Byl oblečený celý v černém a namísto normální chůze po ulici se mrštně protahoval úzkými škvírami a dokázal i běhat po horních hranách zdí.

Protože policisté nedokázali agilního zloděje na jeho cestě pronásledovat, čekali, až se vrátí ke svému úkrytu. Po čtyřech hodinách se dočkali. Muž se objevil i s lupem z vykradeného obchodu s elektronikou. Tanigawa byl konečně zatčen. "Prohlásil, že nenávidí práci a že si myslel, že krádež bude rychlejší," prozradil policista.

Muž byl obviněn z víc než 254 vloupání spáchaných během osmi let, při nichž způsobil škodu za 30 milionů japonských jenů (570 milionů korun). Kradl zejména v domácnostech, kde mu nevadili ani spící lidé. Později se policii pochlubil, že na to, aby se dostal do domu a sebral peníze, nepotřebuje víc než deset minut.

"Je to profesionál. Řekl nám: ´Já věřím své práci. Kdybych byl mladší, nikdy byste mě nedostali. Teď ale končím, protože je mi čtyřiasedmdesát a jsem dost starý´," uvedl policista.