Japonská sonda Hayabusa dosáhla asteroidu Ryugu. Má pátrat po vzniku života

Po třech a půl letech cesty dorazila k asteroidu Ryugu, jež se nachází 280 milionů kilometrů od Země, japonská sonda Hajabusa-2. Ostře sledovaná mise má za úkol odebrat z asteroidu vzorky hornin a dopravit je na zem. Tyto vzorky by následně měly přispět k objasnění vzniku života.

Jak připomíná BBC, japonská sonda Hayabusa-2 odstartovala do vesmíru již 3. prosince 2014. Během své více než tříleté pouti k asteroidu Ryugu však musela překonat vzdálenost 5,24 miliard kilometrů.

Podle Japonské kosmické agentury (JAXA) se sonda ve středu ráno dostala na vzdálenost přibližně 22 kilometrů od asteroidu. Některé zprávy ale mluví i o tom, že již dosáhla hranice 20 kilometrů, což by znamenalo konec přibližovací fáze, a zahájila průzkum asteroidu.

At a distance of only 330 - 240km from Ryugu, we are starting to make out the shape! Ryugu seems to have an equatorial ridge and deep craters; a structure not unlike the destination of @OSIRISREx, asteroid Bennu. Where will we land? https://t.co/Ad0NUC5dfZ pic.twitter.com/sYax26xeuZ — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 19. června 2018

Jejím hlavním cílem následně bude získání vzorku hornin z této planetky. Podle asteroidu by právě tyto vzorky mohly pomoci objasnit tajemství vzniku života na Zemi. Právě asteroidu totiž představují poslední zbytky stavebního materiálu, z něhož před 4,6 až pěti miliardami let vznikla Sluneční soustava.

Pro dosažení toho úkolu je sonda vybavena malým explozivním projektilem, který je schopen do asteroidu vyhloubit asi čtyřmetrový kráter a odkrýt tak horniny nacházející se pod povrchem. Materiál vynesený explozí do okolí planetky bude následně posbírán speciálním zařízením sondy a dopraven na Zemi.

„Pokud všechno půjde podle našich plánů, k vyhloubení kráteru by mělo dojít někdy na jaře příštího roku. Do té doby musíme z výšky určit, jaké místo bude pro vyhloubení kráteru nejvhodnější. Po jeho vyhloubení se sonda pokusí dostat do kráteru, aby posbírala i podpovrchový materiál. Bezpochyby se ale nebude jednat o snadný úkol," řekl BBC vedoucí mise Makoto Jošikawa.

Kromě explozivního projektilu má sonda rovněž k dispozici vlastní spektrometr uzpůsobený pro vyhledávání hydratovaného materiálu, infračervený fotoaparát pro zachycení změn v povrchové teplotě a čtyři přistávací moduly.

Asteroid Ryugu, jehož průměr činí asi 880 metrů, získal své jméno podle japonského mytologického podmořského paláce. Planetka obíhá Slunce v přibližně stejné vzdálenosti jako Země a řadí se tak mezi takzvané blízkozemní tělesa. Zároveň patří do Apollonovy skupiny objektů, které protínají oběžnou dráhu Země – a vzhledem k jeho velikosti jde o velmi nebezpečný asteroid.

Podle odborníků je Ryugu obzvláště bohatý na nikl, železo, kobalt, vodu, dusík, vodík a čpavek. Dokonce již byla odhadnuta i jeho přibližná hodnota pro případ, že by se zde ukryté zásoby podařilo v budoucnu vytěžit – a to na 82,76 miliard dolarů.

Název probíhající mise, který se dá do češtiny přeložit jako „sokol stěhovavý“, odkazuje na někdejší projekt Hayabusa. Mise, která se uskutečnila mezi lety 2003 až 2010, skončila naprostým triumfem Japonské kosmické agentury (JAXA) – její stejnojmenná sonda se tehdy totiž stala vůbec prvním zařízením, jemuž se podařilo nasbírat vzorek nějakého asteroidu a dopravit jej zpět na zemi.

Look, it’s the two asteroids of Hayabusa and @haya2e_jaxa (roughly) to scale! Thank you, @elakdawalla! Our destination is bigger this time, but will the challenges scale up or down? pic.twitter.com/X4WIaEoAGs — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 27. června 2018

Poměrně dramatický průběh sedmileté mise, během níž museli specialisté čelit výpadkům spojení se sondou i ztrátou její orientace, později inspiroval celou řadu filmových režisérů. Nebývalý zájem o japonský vesmírný program ale nejlépe dokládá skutečnost, že legendární stavebnice Lego později vydala speciální edici Hayabusa.

Vzhledem k výše popsaným problémům získala Japonská kosmická agentura (JAXA) dostatek zkušeností, aby zvládla rozmanité úkoly druhé mise. Předpokládá se proto, že Japonci tentokrát dodrží předpokládaný konec projektu – odlet sondy Haybusa-2 zpátky k zemi je naplánován na prosinec 2019, přičemž cesta by měla trvat přibližně rok.

Start sondy Haybusa-2 v prosinci 2014