V Japonsku vybuchla sopka. Úřady vyhlásily nejvyšší stupeň pohotovosti

Obyvatele však vyzvala, aby se měli na pozoru. A to zejména poté, co se od kráteru odtrhl velký kus skály a dopadl zhruba 2,5 kilometru daleko. Varovala zároveň, že v okruhu dvou kilometrů od kráteru se mohou objevit pyroklastické proudy známé také jako žhavá mračna.

Příkaz k evakuaci obyvatel vydaly úřady pro 51 osob ve 33 domácnostech v okruhu tří kilometrů od kráterů Minamidake a Šowa.

Oblaka vystoupala do dvou kilometrů

Po explozivní erupci, která se odehrála předchozího dne, zvýšila agentura výstrahu pro sopku ze 3. na 5. stupeň pětibodové stupnice a vyzvala lidi, aby se evakuovali. Bylo to vůbec poprvé, co byl pro tuto sopku vyhlášen pátý stupeň výstrahy a zároveň podruhé, co meteorologové použili pátý stupeň výstrahy pro sopku v Japonsku. Předtím platil pátý stupeň v roce 2015, a to po erupci vulkánu na ostrově Kučinarabu.

Pyroklastický proud označovaný také jako žhavé mračno je často se vyskytující projev explozivních sopečných erupcí.



Jde o rychle pohyblivou směs žhavých sopečných plynů, úlomků magmatu a sopečného popela, jejíž teplota dosahuje od 100 do 1100 °C. V důsledku své větší hustoty než vzduch se pohybuje (podobně jako lavina) po sopečném svahu dolů velkými rychlostmi (100–700 km/h). Tento projev vulkanismu je jedním z nejnebezpečnějších a nejvice devastujících.



Od roku 1500 mají společně s pyroklastickými přívaly na svědomí okolo 91 tisíc životů (33 % z celkového počtu potvrzených obtí sopečné činnosti), což je nejvíc ze všech sopečných jevů.

„Od 18. července jsme zaznamenali drobné pohyby zemské kůry, které naznačují rozšiřování sopky,“ uvedla meteorologická agentura v neděli. „Od soboty do nedělního odpoledne došlo v kráteru Minamidake ke čtyřem erupcím, při nichž oblaka stoupala až do výšky 1,2 kilometru,“ dodala pro The Japan Times.

Předpokládá se, že explozivní erupce z Kráteru Minamidake vylétly převážně východním a jihovýchodním směrem.„K menší erupci došlo také v pondělí kolem půl sedmé ráno místního času, přičemž oblaka vystoupala do výšky 2,2 kilometru,“ uvedla agentura.

Zatímco japonské školy mají v současné době letní prázdniny, mateřské školy, školky a mimoškolní dětské kroužky v oblasti svou činnost pozastavily. To samé platí pro klubové aktivity poskytované na základních a středních školách. Meteorologové vyzvali učitele, aby nechodili do práce.

Vláda prefektury a policie monitorují situaci ze vzduchu prostřednictvím vrtulníků.

Evakuovaní žijí v obavách

Napjatí obyvatelé vyjadřovali v neděli pozdě večer místního času obavy, mnozí byli překvapeni rozsahem erupce. Mami Aoyama, která pracuje v hotelu na Sakurdžimě, uvedla, že po erupci spěchala na trajekt zpět do svého domova ve stejnojmenném hlavním městě prefektury Kagošimy. „Manažer mi řekl, abych prostě jela domů, a tak jsem rychle nastoupila na loď. Nemám tušení, co bude zítra nebo potom,“ řekla The Japan Times. Dodala, že to pro ni byla děsivá zkušenost.

Své pocity vylíčila i sedmašedesátiletá obyvatelka mimo evakuační zónu. „V pondělí jsem si v panice, poté co jsem se o erupci dozvěděla z televize, ihned začala balit oblečení,“ uvedla.

Pětatřicetiletý Yudai Yonekura strávil noc v evakuačním centru. „Když jsem byl v neděli večer v práci, viděl jsem, jak se v důsledku erupce třesou okna. Pokud budeme nuceni zůstat tady, budeme muset přemýšlet o tom, že si najdeme hotel,“ řekl The Japan Times.

Jak je Sakuradžima nebezpečná?

Hora Sakuradžima je v současné době vysoce aktivní sopkou. Její ničivá erupce, která se odehrála 14. ledna 1914, byla ve 20. století tou nejsilnější v Japonsku, navíc přišla poté, co byla sopka více než sto let v klidu.

Ačkoliv se většina lidí zachránila, protože včas opustila ostrov, jiní to štěstí neměli. Den před erupcí, tedy 13. ledna, zabilo obrovské zemětřesení 58 lidí. Vzápětí začala sopka chrlit obrovské množství lávy, která zaplnila úžinu mezi ostrovem Sakuradžima a pevninou a změnila ji v poloostrov.

Sopka Sakuradžima v přímém přenosu:

Sopka vybuchuje téměř nepřetržitě od roku 1955, pravidelně vyvrhuje popel do výšky několika kilometrů. Oodle serveru AS.com ale za posledních 10 let vláda žádné úmrtí v v důsledku erupce nezaznamenala.

Vzhledem k množství lidí žijících v její blízkosti je však přísně monitorována a v roce 1960 kvůli tomu úřady preventivně zřídil speciální vulkanickou observatoř Sakuradžima.

Místní obyvatelé se v pravidelných intervalech účastní evakuačních cvičení a k dispozici jim je řada úkrytů, což znamená, že riziko úmrtí v důsledku případné erupce je nižší.