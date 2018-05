Japonskem zmítá skandál. Sexuálně obtěžovali policisté i členové vlády

Po dubnovém odstoupení Juničiho Fukudy, japonského viceministra financí, zatřásly zemí vycházejícího slunce i výsledky nedávného výzkumu. Ty totiž odhalily 150 případů sexuálního obtěžování, jejichž oběťmi bylo pětatřicet zaměstnankyň médií. Závěry šokují o to více, že ve většině případů byli pachateli policisté, vládní úředníci či dokonce členové parlamentu.

Kampaň #MeToo v Japonsku.Foto: ČTK/Jiji Press Photo/Minoru Matsutani

Právě zmíněný Fukuda ze své funkce odstoupil poté, co vyšlo najevo, že pronášel nevhodné návrhy k jedné z žurnalistek z televize Asahi. Údajně ženě při schůzce vykládal, že by s ní rád měl aféru. Dále přiznal, že ji chce políbit a sáhnout jí na hrudník. Obviněný muž později tvrdil, že si není vědom jakéhokoli nevhodného komentáře, jehož by byl autorem.

Samotná kampaň ukazuje, že obtěžované ženy byly většinou na vše samy. Jednu z nich opakovaně vyzýval nejmenovaný policista, a i když její kolegové o situaci věděli, nikdo se jí nezastal. Odborníci či další novináři z takové situace nejsou překvapeni. Profesor Majumi Taniguči z univerzity v Ósace, expert na genderová studia, navíc prohlásil, že více než 40 % případů se odehrálo na pracovištích žen.



"Naše síť obsahuje devadesát členů, přičemž hned devatenáct z nich bylo obtěžováno. Nejen od policistů, ale rovněž i od zpovídaných či dokonce nadřízeného," potvrzuje Čie Matsumoto, jedna z reportérek na volné noze, pro The Guardian. "Všem z nich bylo řečeno, aby na vše zapomněli, že výskyt tohoto problému je součástí jejich práce."

Ministr financí Taro Aso si vyslechl bouři nevole veřejnosti, když prohlásil, že právě Fukudův případ mohl být klidně smyšlený. K případu se vyjádřil i premiér Šinzó Abe, který připustil, že v médiích se podobné případy skutečně dějí. K promluvě svého kolegy se však nevyjádřil.



V Japonsku je téma sexuálního obtěžování stále tabu, neboť oběti bývají často líčeny jako viníci a mohou si skandálem výrazně poškodit kariéru. Je ale zřejmé, že od chvíle, kdy byla odkryta Fukudova kauza, se země zřejmě bude snažit podobným případům předcházet.