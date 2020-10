V detenčních nádržích zničené jaderné elektrárny dochází místo. Těžké vody je příliš a japonská vláda stále po sedmi letech vyjednávání a hledání řešení neví, co s ní. Nejsnadnějším řešením, ale zároveň velmi kontroverzním, je její vypuštění do Tichého oceánu.

Japonská jaderná elektrárna Fukušima

Atomová elektrárna Fukušima, kterou proslavilo zničující zemětřesení a následná vlna tsunami v roce 2011, stále neřekla své poslední slovo. Podle propočtů expertů mají Japonci místo na vodu, kterou chladili poškozené jaderné reaktory, zhruba do léta příštího roku. Podle agentury Kjódó, která se odvolává na vládní zdroje a jíž cituje ČTK, by k rozhodnutí, co s ní, mělo dojít ještě v říjnu.