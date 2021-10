Japonská situace ohledně počtu nakažených je diametrálně jiná, než byla po letních Olympijských hrách. V průběhu srpna hlásily japonské úřady v Tokiu denně až šest tisíc nakažených. Dnes hlásí pravidelně méně než sto případů, s nejnižším počtem jedenácti nakažených.

Mnoho lidí tato úspěšná čísla přikládá vakcinační kampani, díky které je proočkovaných téměř 70 procent. „Rapidní a intenzivní očkování v Japonsku mezi mladšími 64 let mohlo vytvořit dočasný stav podobný stádové imunitě,“ řekl virolog Kazuhiro Tateda.

Japonsko 1. října ukončilo po šesti měsících stav nouze. Od začátku měsíce jsou již bary plné žíznivých zákazníků, vlaky nacpané lidmi spěchajícími do práce a Japonsko si i přes to stále udržuje překvapivě nízká čísla.

Japonský stav nouze ovšem ničím nepřipomínal český lockdown. Největší omezení spočívalo v doporučení práce z domu a omezení otevíracích hodin restaurací, barů a bister, které šlo ruku v ruce se zákazem prodeje alkoholu.

Oproti evropskému typu lockdownu se mohli lidé nadále pohybovat bez omezení, jezdit přeplněnými vlaky, potkávat se a navštěvovat kulturní i sportovní akce. V souladu s doporučením vlády udržovali rozestupy a nosili roušky.

Rychlá očkovací kampaň

Jedním z možných faktorů úspěchu těchto nízkých čísel může být podle agentury AP opožděná, ale za to překvapivě rychlá očkovací kampaň v souvislosti se strachem z nákazy. Ten lidem bránil navštěvovat noční hojně frekventovaná místa.

Plusem je také již zaběhnutý japonský zvyk poctivě nosit roušku, když je člověk i jen trošku nachlazený. Poslední, co mohlo přispět k japonské pohádce je špatné počasí na konci srpna, které lidi drželo doma.

Přestože nikdo nedokáže s jistotou říct, na čem staví japonský úspěch, odborníci varují před zimou. S postupným snižováním účinnosti očkování se obávají, že Japonsko možná čeká další vlna podobná té letní, kdy byly nemocnice plné a počet smrtelných případů stoupal.

Tateda poznamenal, že proočkovanost obyvatelstva rostla přes letní měsíce a přesně v čase, kdy se rychle rozšiřovala nebezpečnější varianta delta. Také varuje, že efektivnost očkování s postupem času slábne.

Očkovat se začali v Japonsku v průběhu února zdravotní personál a důchodci. Evropské země zahájily koordinované očkování více jak o rok dříve. Japonskou proočkovanost pak zdržoval až do konce května nedostatek vakcín. Poté se denní cíl očkování zvýšil na jeden milion. Snažili se tímto dosáhnou co největší ochrany před začátkem letních Olympijských her.

Denní množství očkovacích dávek se během července zvýšilo na 1,5 milionu. Tímto se obyvatelstvo proočkovalo z původních 15 na 65 procent během října, čímž Japonsko předběhlo i USA, které má stejně jako Česká republika proočkovanost 57 procent.

V celém Japonsku je nejaktuálnější denní přírůstek 429 případů. V Česku je to téměř dvojnásobek se 787 případy. Japonské hlavní město Tokio hlásí čtyřicet nedělních případů, zatímco v Praze přibylo 152 potvrzených případů.

Celkový počet nakažených lidí v Japonsku dosahuje 1,71 milionu a na následky koronaviru zemřelo 18 tisíc Japonců.

Přestali se lidé covidu bát?

Důvod pro snížení čísel v posledním měsíci je podle ředitele Centra pro kontrolu a prevenci nemocí Noria Ohmagariho těžké určit. Nejprve se musí vzít v potaz extrémně se zvyšující počet očkování. „Zároveň lidé, kteří se shromažďují v prostředí s vysokým rizikem nakažení na přelidněných a neventilovaných místech, se už mohli nakazit a získat tak přirozenou imunitu,“ dodal Norio.

I když někteří přikládají důvod nežších čísel menšímu testování, vládní údaje ukázaly, že míra pozitivity klesla z 25procent na konci srpna na 1procento v polovině října. Tou dobou počet testů klesl pouze o jednu třetinu.

Většina odborníků zpočátku vinila mladé lidi, kteří i po zavření restaurací a barů pili alkohol na ulicích a v parcích, kde se shromažďovali a zvyšovali riziko nákazy. Z výzkumu pak ale zjistili, že mnoho těchto lidí byli čtyřicátníci a někdy i starší lidé. Největší počet mrtvých byl mezi neočkovanými pod padesát let.

Ředitel Národního institutu infekčních nemocí Takaji Wakita se obává, že se lidé již přestali nákazy bát a vrátili se ke svým starým zvykům. „Je důležité i do budoucna snižovat počet případů, kdyby se infikovanost zase začala zvyšovat,“ doplnil.

V pátek 15. října nový japonský premiér Fumio Kišida oznámil, že plán, který připravují na začátek listopadu, bude zahrnovat přísnější omezení aktivit a bude vyžadovat, aby nemocnice poskytly více lůžek a personálu pro léčení koronaviru pro případ, že by čísla zase začaly stoupat. Podrobnosti plánu nesdělil.

Odborníci na veřejné zdraví chtějí komplexní studii, proč infekce ustoupily. Bojí se, aby se postupně nezačaly případy zase objevovat společně s tím, jak se lidé přestanou nákazy bát.