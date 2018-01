Japonsko představilo psího robota. Má umělou inteligenci a připojení k wifi

Sedmiletý chlapec Naohiro Sugimoto z Tokia byl jedním z prvních, kteří se na akci mohli nového „pejska“ dotknout. „Pes, kterého jsme měli předtím, umřel… koupili jsme ho, protože jsme chtěli mít rodinu,“ řekl Sugimoto. Nového psího robota pak popsal jako „těžkého, ale roztomilého“.

Robot je dlouhý třicet centimetrů a má uši, se kterými může mávat. Jeho oči tvoří malé displeje, na kterých ukazuje rozdílné emoce. Zvíře je také vybaveno mnoha senzory, kamerami a mikrofony a umožňuje připojení k internetu.

Uživatel si tak může se zvířetem hrát vzdáleně přes svůj smartphone a například ho z kanceláře naučit triky, které mu zvíře po příchodu domů předvede.

Charakter si zvíře tvoří pomocí interakce s lidmi. I když není vždycky submisivní, je přátelské k těm, kteří se k němu chovají mile. Pes také může fotit své okolí a pořízené fotky může jeho „páníček“ následně sdílet.

