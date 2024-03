/Od zvláštního zpravodaje Deníku/ Čechy a Japonce spojuje strategické partnerství. Česká republika není pro Japonsko malý exotický stát z druhého konce světa, ale kulturní velmoc, kam se nebojí investovat. Ministr Jan Lipavský na to při své cestě do Japonska navázal snahou upevnit strategickou a obrannou spolupráci. Kvůli Rusku a Číně životně důležitou pro obě strany.

Čechy a Japonce spojuje strategické partnerství. | Video: Deník/Luboš Palata

Pokud máte v Česku oprávněný pocit, že covid už není téma, v dnešním Japonsku to neplatí. Na tokijských ulicích nosí pořád každý druhý roušku. Nápis v taxíku vás informuje, že pro vaše bezpečí ji řidič nosí pravidelně a vyzývá vás k podobné ohleduplnosti. Všude jsou různé dezinfekce a není neobvyklé vidět, jak se potkají dva známí a povídají si v rouškách. Nabídka roušek a respirátorů je v každém obchodě širší než nabídka piv v českých supermarketech.

„Covid v Japonsku rozhodně neskončil. Ano, roušky se tu nosily i před covidem, ale tady se nebezpečí ohrožení covidem bere stále vážně,“ říká jedna Česka působící na Tokijské univerzitě. „Manžel byl nedávno na operaci v nemocnici a když se na oddělení vyskytl covid, tak celou nemocnici uzavřeli a zakázali na několik týdnů jakékoli návštěvy. V lednu 2024,“ uvádí. Japonci se stále také nechávají v masovém měřítku dál očkovat. „Jeden náš starší známý byl už na šestém očkování,“ dodává.

Čapek, Japoncům blízký Čech

Pro Kenichi Abeho, v současnosti asi nejznámějšího překladatele z japonštiny do češtiny, je nekončící covid svým způsobem dar z nebes. Na počátku covidové pandemie ho napadlo přeložit Bílou nemoc Karla Čapka. Její vydání v Japonsku se pak stalo knižním hitem. „V současnosti se tiskne už šestý dotisk,“ uvádí Abe, když se potkáváme na setkání ministra Jana Lipavského s bohemisty na české ambasádě v Tokiu.

Třicet tisíc Čechů v Austrálii je pátou největší českou komunitou v zahraničí:

Krajané u protinožců jsou hrdými Čechy. V Austrálii mají školy i Sokol

Podobný zájem začíná být o další Čapkovo dílo, hra Matka přijde Japoncům aktuální kvůli válce na Ukrajině. „Je neuvěřitelné, jak téměř po sto letech je Čapek aktuální a oslovuje Japonce,“ dodává Abe. Úplně nejvíce ale Japonci milují Zahradníkův rok, který se tu vydává snad každý rok v novém dotisku. „Čapek píše o nevelké zahrádce a starosti o ni. I my v Japonsku máme jen takové malé zahrádky, proto je nám Čapkův pohled tak blízký,“ dodává.

Agrese Rusů proti Ukrajinu změnila i Japonsko

Na české ambasádě v Tokiu zaplnili při setkání s ministrem Janem Lipavským japonští bohemisté jeden ze sálů velvyslanectví. „Vaší práce pro česko-japonské vztahy si moc vážím. Je tu velice důležitá,“ uvedl ministr Lipavský. Pak ochotně poskytl rozhovor pro časopis, který na Tokijské univerzitě vydávají studenti bohemistiky, jež tu stále je samostatným oborem.

Zdroj: Deník/Luboš Palata

Poklona, kterou vysekl Lipavský bohemistům a šiřitelům české kultury, vedle literatury hlavně české vážné hudby, je v Japonsku zcela na místě. Protože právě česká kultura je něco, co nevelkému Česku otevírá dveře k zájmu Japonska o mimořádné vztahy, jež dnes mají dokonce podobu „strategického partnerství“.

Společná obrana demokratického světa

Vedle „vývozu“ české kultury je výjimečný i objem japonských investic v Česku, země vycházejícího slunce je druhým největším zahraničním investorem vůbec. Česko je tu naopak vedle piva zapsáno i jako významný dodavatel malých vodních elektráren, už jich tu dnes stojí přes třicet. Ministr Lipavský podepsal v Tokiu také leteckou dohodu, která otevírá cestu pro přímou linku Praha-Tokio.

Tokio, které po druhé světové válce velmi omezilo svoji armádu a má oficiálně jen „síly sebeobrany“, se ruskou agresí proti Ukrajině definitivně probralo z mírového snu. Masivně investuje do armády a podle jednoho z českých diplomatů má nyní zájem také o české zbraně. Jediný problém je, že naše zbrojovky zatím moc nestíhají vyrábět, protože zájem je obrovský i odjinud.

Český ministr zahraničí Jan Lipavský připomněl během své cesty do Austrálie legendární turné fotbalistů Bohemians:

Lipavský v Austrálii opěvoval klokany z Bohemians. Slávista to pomstil

Ministr zahraničí Jan Lipavský po jednání se šéfkou japonské diplomacie Jóko Kamikawaovou a poté i na bezpečnostní konferenci nejvýznamnější japonské nadace Sasakawa prohlásil, že Japonsko je dnes pro Evropu zásadním bezpečnostním partnerem. A naopak my pro Japonsko. „Japonsko je opět pozváno spolu s Jižní Koreou, Austrálií a Novým Zélandem na blížící se summit Severoatlantické aliance,“ řekl Lipavský. „Bezpečnostní situace Evropy a Indo-Pacifiku jsou spojené nádoby,“ dodal český ministr.

Podle něj představují Rusko a Čína dva různé druhy výzev pro to, co ministr nazývá „kolektivní Západ“. A Čína je sice jinou, ale v některých směrech dokonce větší systémovou výzvou pro světové společenství demokratických zemí než Rusko.

Japonsko vzhledem ke své „pacifistické“ ústavě dodává Ukrajině pouze finanční a humanitární pomoc, ale patří mezi světově vůbec největší podporovatele Kyjeva. Zároveň se připravuje na situaci, kdy by se Čína či Severní Korea mohly chovat podobně agresivně jako dnes Rusko. „Japonsko prostě dává najevo, že je připraveno se bránit, a vytváří pro to všechny podmínky,“ uvádí jeden evropský diplomat působící v Tokiu. Na otázku, proč s námi i v tomto směru Japonsko nadstandardně počítá, odpovídá Lipavský jednoznačně. „Jsme čitelný a spolehlivý partner a to se počítá.“

Císař u Havla

Ještě tu je ale jeden, trochu nečekaný vliv na to, že Česko je v Japonsku bráno jako důležitá země. A to je překvapivě osoba císaře. Ten dodnes žije v uzavřeném palácovém komplexu uprostřed Tokia, obklopeném širokým vodním příkopem, za kterým je ještě mohutná kamenná zeď a vysoké borovice.

Většinu areálu normální smrtelník, a to ani Japonec, neuvidí, přístupná je jen menší část. Císař se na veřejnosti ani dnes příliš neobjevuje, výjimkou je kynutí davům na počátku roku a zahajování práce parlamentu. A pokud se někam vydá, jako nedávno do Indonésie, je to projev obrovské pocty a významu vůči dané zemi.

„Naše důležitost pro Japonce byla zdůrazněna právě návštěvou tehdejšího císaře Akihita u prezidenta Václava Havla v roce 2002. Vzhledem k výjimečnosti takových cest je to dodnes něco, na čem naše vztahy s Japonskem do značné míry stojí,“ uvádí jeden český diplomat.

Filipíny jsou nejzazší výspou křesťanství uprostřed Tichého oceánu:

Katolické Filipíny. Kdo se tu chce rozvést, má pořád smůlu

V zemi, kde byl císař pokládán až do konce druhé světové války za boha, to ale není něco příliš překvapivého. Popravdě řečeno, když člověk stojí před obrovským palácovým komplexem, z něhož zahlédne jen jednu menší budovu, na obrovském prázdném prostoru, který je v přeplněném Tokiu, kde je jinak doslova hlava na hlavě, něčím mimozemským, cítí ten božský dotek císaře i dnes. Ve třetím desetiletí třetího tisíciletí.

Inu stomilionové Japonsko je země velmi jiná a mimořádná. Země, kde nás mají, kupodivu, opravdu v úctě a rádi. Z toho vyplývá i pocit, že se na nás Japonci mohou dnes i v budoucnosti spolehnout. A my Češi na ně. Což ostatně v dění kolem Ukrajiny už Japonci dokazují. Možná časem může být, bohužel, podobná řada na nás.

Zdroj: Deník/Luboš Palata