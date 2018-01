Japonsko zasáhla erupce sopky Kusacu-Širane. Její výbuch spustil lavinu

/KOMENTÁŘ STANISLAVA ŠULCE/ Přímá volba prezidenta je pro Čechy stále novou disciplínou, a proto se objevují zcela nové politické postupy a situace. Když se navíc do hlavních rolí dostali lidé, kteří “to dělaj jinak”, je o zábavu postaráno. Mezi prvním a druhým kolem jsme tak svědky několika veletočů, jež zdánlivě nedávají smysl. To však platí vskutku jen zdánlivě, hraje se o hodně. Do pár dní se totiž semlelo několik událostí, které jsou pro hlavní hráče příliš závažné.