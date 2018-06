Japonsko zasáhlo silné zemětřesení. Vyžádalo si tři mrtvé a stovky zraněných

Výroba - Výroba Montážní dělník 21 500 Kč

Montážní dělníci elektronických zařízení Montážní dělník ve skladu (M/Ž). Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21500 kč. Volných pracovních míst: 10. Poznámka: Co bude Vaší prací?, - převzetí a kontrola materiálu, - přesun a příprava materiálu na pracoviště, - přidávání kabelů, dokumentů , - polepení krabic štítky , - scannování , - balení palet na balíčce , , Co byste měli nabídnout VY?, - ochotu směnovat - denní, noční 12h směny., - zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost., A pokud máte praxi ve skladu, máte výhodu!, , Co u nás získáte?, - mobilní tarify za velmi výhodné ceny pro Vás i Vaše blízké , - podporu fit života - Foxconn Fitness, Multisport program , - další vzdělávání , - slevy u obchodníků , - min. 6.000,- ročně v průměru příspěvek na penzijní připojištění., - prémii za doporučení nového zaměstnance 10 tisíc., - stabilní práci a stálý příjem., - dotované stravování., - 3000,- ročně na benefity, - 5 týdnů dovolené., , A kdo jsme my?, Jusda Europe poskytuje skladové a logistické služby. Je schopna zajistit pro zákazníky kompletní rešení na míru. Logistické centrum se nachází v Černé za Bory u Pardubic, skladovací prostory v Pardubicích-Drozdicích a v Kutné Hoře., , Chcete vědět víc? Kontaktujte naší personalistku!, Jitka Chudobová, Zelená linka: 800 29 29 29, mobil: +420 734 644 431, e-mail: prace@jusda.cz. Pracoviště: Jusda europe s.r.o. - provozovna holandská, Holandská, č.p. 36, 530 02 Pardubice 2. Informace: Jitka Chudobová, +420 466 056 543.