Japonsko zmrazí aktiva devíti bank KLDR a dalších 26 fyzických osob

Hnutí Svoboda a přímá demokracie i po dnešní schůzce s představiteli ODS podporuje do čela Sněmovny zástupce ANO jako nejsilnější strany. Oznámil to dnes předseda uskupení Tomio Okamura. Upozornil zároveň na to, že v případě nestandardních kroků nebo průtazích vedoucích k dlouhodobému fungování vlády bez důvěry by bylo možné předsedu komory převolit.