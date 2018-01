Astronaut ve vesmíru vyrostl o devět centimetrů. Obává se návratu

Norišige Kanai, japonský astronaut žijící na Mezinárodní vesmírné stanici něco přes tři týdny, vyrostl o devět centimetrů. Obává se, že se nevejde do ruského stroje Sojuz, který ho má v červnu přepravit zpět na Zemi. Zprávu přinesla BBC.

Astronauti ve vesmíru vyrostou v průměru o dva až pět centimetrů. Děje se tak kvůli absenci zemské přitažlivosti, díky čemuž se obratle oddálí. Výška se po návratu na Zemi vrací do původního stavu.

„Dobré ráno všem. Dnes pro vás mám velkou zprávu. Poté, co jsme se ubytovali tady na Mezinárodní vesmírné stanici, nás měřili a wow, wow, wow, vyrostl jsem o celých devět centimetrů,“ napsal na sociální síti Kanai.

„Během pouhých tří týdnů jsem vyrostl jako nějaká rostlina. To se nestalo od doby, kdy jsem byl na střední škole. Trochu se bojím, jestli se vejdu do sedadla Sojuzu na zpáteční cestě,“ doplnil astronaut.

Stroj Sojuz vozí astronauty ze Země do vesmíru a zpět. Stroj má však limit na výšku sedadla. Pokud astronauti vyrostou moc, mohl by to být problém.

„Devět centimetrů je dost, ale možné to je, když přihlédneme k tomu, že každé lidské tělo je jiné,“ řekl pro BBC Libby Jackson z Britské kosmické agentury. „Existuje škála výšek pro různé lidi a navíc každý reaguje jinak,“ doplnil Jackson.

Pro Japonce Kanaie je tato vesmírná mise jeho první. Předtím pracoval jako potápěčský záchranář u japonských vodních obranných sil.