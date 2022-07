Policie podle televize po incidentu zadržela dvaačtyřicetiletého muže, který je ze střelby podezřelý. Podle médií se jedná o Tecuju Jamagamiho, bývalého člena námořních sil sebeobrany, které opustil v roce 2005. Jamagami žije v prefektuře Nara a k útoku zřejmě použil podomácku vyrobenou zbraň.

The moment that Japanese Former PM Shinzo Abe was shot. Looks to be a DIY shotgun. pic.twitter.com/sC0yzzfIob