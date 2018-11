Japonský ministr pro kyberbezpečnost nikdy nepoužil počítač. Prý to nepotřebuje

Japonskem hýbe případ, který je ve vysoké politice vskutku bizarní. Nový ministr pro kyberbezpečnost a olympijské hry Jošitaka Sakurada nikdy nepoužil počítač. Ani jednou. Dle svých slov to nikdy nepotřeboval a na jeho práci tento fakt nemá negativní vliv.

„Od mých 25 let jsem vždy dával instrukce svým podřízeným a sekretářkám. Nikdy v životě jsem počítač nepoužil,“ řekl ve čtvrtek 68letý politik japonským zákonodárcům v parlamentu jako odpověď na otázku ohledně své kvalifikace. Informoval o tom japonský list Kyodo News.

Sakuradu jmenoval do funkce minulý měsíc premiér Japonska Šinzó Abe. Jeho hlavním úkolem je dohlížet na kyberbezpečnost pro nadcházející olympijského hry, které proběhnou v roce 2020 v Tokiu. V politice se pohybuje už 22 let.

Na další dotaz, zda někdo, kdo nikdy nepoužil počítač, může takovou funkci vykonávat, odpověděl „jsem si jist, že mohu,“ řekl Sakuradu.

Podle listu to ale může být opravdu problém. Další dotaz směřoval k tomu, zda japonské jaderné elektrárny používají USB disky. Na to dotázaný už odpovědět nedokázal. Prý na to má specialisty.

Sakurada pak své rozpačité odpovědi sváděl na opozici, která mu prý nedala otázky dopředu. "Jelikož otázky nebyly předem stanoveny, nevěděl jsem, na co se mě budou ptát," řekl Sakuradu. Na tiskových konferencích ohledně blížících se olympijských her často odpovídal "nevím".

Bez počítače v bezpečí

Terčem kritiky a posměchu se stal i na sociálních sítích. Někteří to však berou s nadhledem. "Pokud se hackeři zaměří na ministra Sakuradu, nebudou schopni ukrást žádné informace. To může být skutečně nejvyšší míra bezpečnosti," zněl jeden z komentářů.

Sakuradu zatím nikdo k rezignaci oficiálně nevyzval. Je ale otázkou, jak dlouho v ní prakticky bez žádných zkušeností vydrží.

Japonský list sarkasticky připomíná případ z USA, kde dostala významnou vládní pozici prezidentova dcera a zeť, ačkoliv jim příslušná kvalifikace rovněž chyběla.