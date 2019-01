Ačkoli boje druhé světové války utichly již před více než 70 lety, mezi Ruskem (dříve Sovětským svazem) a Japonskem kvůli sporu o ostrovy v Ochotském moři nikdy oficiálně nedošlo k podpisu mírové smlouvy. Japonský premiér Šinzó Abe v pátek prohlásil, že na lednovém setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem bude usilovat o vyřešení územních sporů a definitivní stvrzení konce války.

„V průběhu ledna se chystám na návštěvu Ruska a budu se snažit debatu směrovat k uzavření mírové smlouvy,“ prohlásil Abe na tiskové konferenci. Od doby druhé světové války podle japonského premiéra nedošlo k „absolutně žádnému pokroku“.

Abe připustil, že uzavření mírové dohody nelze považovat za hotovou věc. Obě země však podle něj za poslední dva roky spolupracovaly na řešení otázky sporných ostrovů v Ochotském moři více, než „kdykoli předtím“. „Ani jeden z nás nechce tento problém přenést na další generace,“ dodal premiér.

Pomůže dohoda z 50. let?

Ruský prezident Putin zaskočil Abeho během společné tiskové konference v září loňského roku ve Vladivostoku, když japonskému premiérovi navrhl podepsat ke konci roku mírovou dohodu „bez jakýchkoli podmínek“. Abe později nabídku odmítl a zopakoval japonské stanovisko, podle kterého musí být nejprve vyřešena otázka problémového území.

Když se oba státníci znovu sešli v listopadu loňského roku v Singapuru, Abe reportérům sdělil, že se s Putinem domluvil na urychlení vyjednávání, založených na společném prohlášení obou zemí z roku 1956, ve kterém se Moskva zavázala po podpisu mírové dohody převést do japonského vlastnictví dva ze sporných ostrovů.

Putin by podle agentury Reuters mohl být dosažení smíru nakloněn, dohoda by totiž podle expertů mohla do země přilákat japonské investory a technologie. Další odborníci však pochybují, zda Putin o dohodu vůbec stojí. Většina ruské veřejnosti se totiž staví proti navrácení části ostrovů, které Rusko označuje jako jižní Kurily, zatímco v Japonsku jsou známy jako Severní teritoria.