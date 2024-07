Jeden dobrý snímek zblízka vyměnil za svůj život. Španělský turista se šel v neděli ráno se svou snoubenkou a kamarádkami z Johannesburgu projet do divočiny, kde chtěl pozorovat divokou zvěř. Nadšení turisté na cestě opravdu potkali stádo slonů, třiačtyřicetiletému muži ale výhled z vozidla nestačil. I přes varování známých zastavil auto a šel k zvířatům blíže.

Touha po dobré fotce se mu však vzápětí vymstila. Zaútočila na něj slonice. Muž před ní začal utíkat, zvíře ho ale dostihlo. K slonici se posléze přidalo celé stádo, které španělského turistu udupalo k smrti. Portál BBC doplnil, že muž byl posléze převezen do nemocnice, svým zraněním ale podlehl. Na místo tragédie přijeli pracovníci konzulární služby, kteří tělo převzali a vrátili rodině.

Divoká zvířata se musí respektovat

Podle vládní organizace North West Parks and Tourism Board odpovídající za správu chráněných území a přírodních rezervací v severozápadní provincii se zdá, že se sloni jen snažili chránit mláďata. Po útoku se totiž stáhli do ústraní a dalších aut si nevšímali. Zaměstnanec organizace Pieter Nel podle portálu The Guardian vysvětlil, že nejstarší samice zaútočila na turistu proto, že jí rozrušilo, když se příliš přiblížil. Podle něj je normální, že se sloni snaží bránit své potomky.

Upozornil také na to, že si spousta turistů neuvědomuje, jak nebezpečná mohou zvířata žijící ve volné přírodě být. Nel zdůraznil, že je třeba je respektovat. „Turisté jsou věčně poučováni o tom, že je důležité zůstat v bezpečí vozidla, dodržovat vzdálenost mezi autem a zvířaty, umožnit zvířatům průchod a vystupovat pouze na speciálně vyhrazených místech,“ uvedl výkonný ředitel organizace Thami Matshego. Rodině zemřelého zároveň zástupci úřadu vyjádřili upřímnou soustrast.

I na Schwarzeneggera zaútočil slon

Útoky slonů nejsou v Africe neobvyklé. V loňském roce v sousedním Zimbabwe divoká zvířata zabila 50 lidí a 85 zranila. Letos tímto způsobem zemřeli mimo jiné dva američtí turisté. Jeden z případů se odehrál v zambijském městě Livingstone. Čtyřiašedesátiletou Julianu Gle Tourneauovou slon vyhodil z vozidla a ušlapal ji. V roce 2019 zase v jihoafrickém Krugerově národním parku pytláka udupal slon a poté ho sežrala smečka lvů.

Auto oblíbeného herce naháněl slon:

V JAR také před osmi lety při projížďce po safari zaútočil slon na auto známého herce Arnolda Schwarzeneggera. Herec rakouského původu poté s úsměvem prohlásil, že si někteří z jeho skupiny museli po incidentu vyměnit kalhoty.