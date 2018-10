Je Chášakdží po smrti? Vraždu novináře měla nařídit královská rodina

Nejmenovaný vysoký důstojník deníku sdělil, že během složité akce, která trvala necelé dvě hodiny, byl Chášakdží zavražděn týmem saúdskoarabských agentů, kteří jeho tělo rozřezali pomocí pilky na kosti. „Je to jako z filmu Pulp Fiction,“ citují svůj zdroj New York Times. Příkaz k zabití nepohodlného novináře musel podle tureckých vyšetřovatelů přijít z řad nejvyšších představitelů Saúdské Arábie, kteří jako jediné mohou nařídit tak rozsáhlou a náročnou operaci.

Patnáct agentů mělo do Istanbulu dorazit dvěma různými lety v den Chášakdžího zmizení a jen o několik hodin později zemi opustit. Součástí skupiny, kterou podle zdroje tvořili pracovníci vlády a bezpečnostních složek, měl být i specialista na pitvy.

Džamál Chášakdží podle tureckého deníku Sabah vstoupil do budovy konzulátu krátce po 13. hodině tamního času. Jen o dvě a půl hodiny později areál opustilo šest diplomatických vozidel s patnácti saúdskoarabskými úředníky. Situaci přitom zachytily bezpečnostní kamery.

Jen o několik okamžiků později měly budovu opustit dvě další vozidla včetně černé dodávky se zatmavenými okny, která podle vyšetřovatelů odvezla i pohřešovaného novináře. Automobily zamířily k sídlu saúdskoarabského konzula, jehož turečtí zaměstnanci v ten den podle Sabah dostali volno. Původní vyšetřovací verze předpokládala, že byl Chášakdží „pouze“ unesen.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan byl podle New York Times se závěry bezpečnostních složek seznámen již v sobotu. Úředníkům měl následně nařídit, aby o vraždě Chášakdžího anonymně informovali řadu světových médií včetně amerického deníku. Sám Erdogan však Saúdskou Arábii z vraždy novináře veřejně neobvinil ani nepředložil žádné důkazy.

Vedení saúdskoarabské diplomatické mise v Istanbulu již v úterý souhlasilo, že tureckým vyšetřovatelům umožní vstup na půdu konzulátu a jeho důkladné prohledání. Turecký prezident zároveň vyzval, aby pracovníci konzulátu dokázali, že novinář budovu opustil.

