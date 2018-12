Amerických vojáků je v Sýrii podle stanice asi 2600. Očekává se, že stahování začne během příštích týdnů a patrně potrvá několik týdnů, než skončí. Ruská agentura TASS poznamenala, že podle amerických představitelů by stažení ze Sýrie mělo trvat od 60 do 100 dnů.

Stažení amerických sil ze Sýrie ohlásil prezident Donald Trump ve středu 19. prosince s odůvodněním, že je tam Islámský stát už poražen. To podle CNN pro Mattise představovalo poslední pomyslnou kapku k odstoupení. Trumpovo rozhodnutí o stažení ze Sýrie šokovalo i některé americké zákonodárce a spojence.

Například francouzský prezident Emannuel Macron vyjádřil nad tímto rozhodnutím lítost. Varoval, že by to mohlo mít vážné důsledky a mohlo by ohrozit kurdské bojovníky, kteří hráli významnou roli v boji proti teroristické organizaci Islámský stát (IS).

„Nesmíme zapomenout, že jsme dlužni těm, kdo zemřeli v boji s terorismem,“ uvedl Macron s odkazem na arabsko-kurdské milice SDF, které z rukou teroristické organizace dobyly značnou část syrského území a které v důsledku Trumpova rozhodnutí podle některých médií přišly o naději na autonomii. „SDF bojují proti terorismu, který podnítil útoky proti Paříži a dalším místům,“ dodal Macron.

Americký prezident se na koordinaci aktivit v Sýrii již dohodl se svým tureckým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem.

Erdogan vyjádřil spokojenost s kroky, které Spojené státy podnikly v Sýrii v rámci boje proti terorismu. Dodal, že Turecko je připraveno poskytnout jakoukoli formu podpory.

Trump na svém twitterovém účtu napsal, že měl s Erdoganem "dlouhý a produktivní" telefonát, ve kterém diskutovali mimo jiné o "pomalém a vysoce koordinovaném" stahování amerických jednotek ze Sýrie.

I just had a long and productive call with President @RT_Erdogan of Turkey. We discussed ISIS, our mutual involvement in Syria, & the slow & highly coordinated pullout of U.S. troops from the area. After many years they are coming home. We also discussed heavily expanded Trade.