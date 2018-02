Je to pro nás akt války, reaguje KLDR na další americké sankce

Severní Korea odsoudila nejnovější sankce, které na ni uvalily Spojené státy. Obvinila Američany z provokace a pokusu o oslabení vztahů obou Korejí, k jejichž zlepšení došlo během olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu. Informovala o tom agentura Reuters.

„Díky ušlechtilosti našeho nejvyššího vedení a velkému odhodlání k míru se uskutečnil dlouho očekávaný mezikorejský dialog. Obě Koreje spolupracovaly a olympijské hry proběhly velmi úspěšně,” citovala severokorejská agentura KCNA ministerstvo zahraničí KLDR.

Jak poznamenává Reuters, olympijské hry v Jižní Koreji podpořily zlepšení vztahů obou zemí. Nicméně závěrečné dny her byly zastíněny oznámením amerického prezidenta Donalda Trumpa, který na KLDR uvalil nové ještě tvrdší sankce, a to kvůli jejich raketovým testům.

„V předvečer závěrečného olympijského ceremoniálu ale přinesly Spojené státy na Korejský poloostrov hrozbu války a rozsáhlé sankce vůči KLDR," uvedla státní tisková agentura. Blokádu ze strany Spojených států pak budou podle agentury Severokorejci považovat za válečný akt.

Sportovci ze Severní a Jižní Koreje při zahájení olympijských her nastoupili pod jednou vlajkou a došlo také na diplomatické mise. Zahajovacího ceremoniálu se zúčastnila sestra severokorejského vůdce Kim Jo-čong. Ta se ihned stala terčem pozornosti, a to zvláště kvůli tomu, že stála jen pár metrů od amerického viceprezidenta Mika Pencea. Nakonec spolu nemluvili, protože severokorejská delegace setkání na poslední chvíli zrušila.

Kim Jo-čong tehdy dělal doprovod devadesátiletý Kim Jong-nam, který je oficiálně nejvyšším představitelem KLDR. Jednalo se však o mimořádnou situaci. Hranice Jižní Koreje totiž takto vysoký příslušník nepřekročil od korejské války v letech 1950 až 1953.

Další delegace přicestovala na závěr her v neděli, a to vzdor tomu, že ji vede generál Kim Jong-čchol, kterého Spojené státy a Jižní Korea zařadily na černou listinu za jeho podporu severokorejského jaderného a raketového zbrojního programu. Severokorejský generál byl také obviňován z účasti na útoku v roce 2010, při kterém zemřelo 50 jihokorejců. KLDR svůj podíl na tragédii popírá. V témže roce údajně Kim Jong-čchol naplánoval také ostřelování jihokorejského ostrova Jonpchjong, které si vyžádalo čtyři jihokorejské oběti.

Podle agentury Reuters proti návštěvě generála demonstrovala u hranic obou zemí více než stovka lidí - zejména příbuzných obětí, které zahynuly na palubě potopeného plavidla, a poslanci z řad jihokorejské konzervativní opozice. Protestující se snažili zabránit cestě generála na jihokorejské území.

Sám severokorejský vůdce Kim Čong-un byl prý s rozhovory obou delegací spokojen a později na dálku vzkázal, že chce podpořit "vlídné klima smíření a dialogu".

Americký prezident Donald Trump však v pátek oznámil nové sankce, přičemž varoval před "další fází", která by podle jeho slov mohla být pro svět "opravdu velmi nešťastná", pokud by musela nastat v případě, že by sankce nezabraly. „Dosud nejrozsáhlejší balík“ restriktivních opatření má postihnout zejména finanční zdroje severokorejského režimu a dodavatele paliv.

Proti těmto sankcím se však postavila i Čína. Spojené státy podle vyjádření Pekingu zavedením těchto opatření riskují poškození vzájemné spolupráce. Sankce se totiž dotýkají i některých čínských společností.