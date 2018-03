Jed Novičok mohl pocházet i z Česka, tvrdí Rusové. Ministři se brání

Jed Novičok, kterým byl v Anglii otráven bývalý důstojník ruské vojenské rozvědky Skripal, mohl pocházet z Česka nebo Slovenska. V úvahu připadají také Spojené státy americké, Švédsko a Británie. Oznámilo to ruské ministerstvo zahraničí.

"Jak došli k závěru, že se tato látka vztahuje jmenovitě k Rusku, když nám ani neposkytli její vzorky? S jakými vzorky ji porovnali, aby k tomuto závěru došli? To samo o sobě vyvolává otázky: může to znamenat, že mají vzorky, které skrývají, nebo jsou to všechno lži od začátku až do konce," uvedla oficiální zástupkyně ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v pořadu "Rusko 24".

"Nejpravděpodobnějším zdrojem původu této chemické látky jsou země, které už od konce devadesátých let provádějí až dosud výzkum látek týkajících se projektu Novičok… Těmito zeměmi jsou Británie, Slovensko, Česko, Švédsko a v úvahu připadají také Spojené státy,” dodala Zacharovová.

Prohlášení Zacharovové odporuje dosavadním informacím západních i ruských odborníků včetně těch, kteří byli přímo zapojeni do výzkumu a vývoje sovětských chemických zbraní. Podle muže označovaného za tvůrce látky Novičok Vila Mirzajanova probíhal její vývoj v éře SSSR na území sovětského Uzbekistánu. Mirzajanov z Ruska v 90. letech emigroval a žije nyní v USA.

Proti tvrzení ruské diplomacie se ohradil jak ministr zahraničních věcí Martin Stropnický, tak ministryně obrany Karla Šlechtová (oba ANO). Jed Novičok podle nich nemohl pocházet z Česka. "ČR dodržuje úmluvu o zákazu chemických zbraní," uvedla Šlechtová.

1/2 Ohrazujeme se proti tvrzení o původu Novičoku, které nelze ničím doložit. Je to standardní způsob, jak manipulovat informace ve veřejném prostoru, kdy se vypustí zpráva vysoce spekulativního charakteru, aniž by bylo možné ji prokázat. Tato informace se poprvé objevila již.. — Martin Stropnický (@stropnickym) 17. března 2018

2/2 v předchozích dnech na dezinformačním serveru Sputnik. — Martin Stropnický (@stropnickym) 17. března 2018

Podle nedávné informace listu Kommersant nervově paralyzující látku Novičok vyvinuli pracovníci ruského Státního vědecko-výzkumného ústavu organické chemie a technologie koncem 80. let minulého století. Za výsledek své práce dostali Leninovu cenu, jedno z nejvyšších sovětských vyznamenání.