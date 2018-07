Jeden z uvízlých chlapců v jeskyni oslavil narozeniny. Rodina ho čeká s dortem

Chlapci, který se na posledním videu zveřejněném jeskyňáři představuje pod přezdívkou Night a prohlašuje, že je v pořádku, bylo 23. června právě 16 let. Ráno vyrazil normálně na trénink, odpoledne se vydal spolu s kamarády a s trenérem do jeskyně. Rodina mu koupila narozeninový dort a chystala se slavit.

Hoch už se ale z jeskyně nevrátil. Příběh rodiny přiblížila ve své videoreportáži agentura AFP.

VIDEO: Family of 'Night, one of 12 Thai boys trapped in a cave with their football coach, long for birthday party reunion #ThamLuang pic.twitter.com/f5sqR9TswJ