Jednání diplomatů nepomohlo. Španělsko hrozí kvůli Gibraltaru blokací brexitu

„Po rozhovoru s premiérkou Theresou Mayovou zůstávají naše názory velmi vzdálené. Moje vláda bude vždy hájit zájmy Španělska. Pokud nedojde ke změnám, budeme brexit vetovat,“ řekl španělský premiér Pedro Sánchez.

Ačkoli schválení dohody podle evropské legislativy nevyžaduje souhlas všech členských zemí, evropští lídři v minulosti informovali, že v takto politicky citlivé záležitosti vyžadují jednotné rozhodnutí. Odmítavý postoj Španělska tak může nedělní hlasování vážně ohrozit.

Španělská vláda požaduje, aby bylo v dohodě a související deklaraci budoucích vztahů mezi Velkou Británií a Evropskou unií jasně definováno, že jakákoli rozhodnutí ohledně Gibraltaru mohou být přijata pouze v přímé spolupráci s Madridem.

Theresa May's spokeswoman says the Government has negotiated openly and constructively with the EU on Gibraltar and the Prime Minister is making sure the whole UK family gets a good Brexit deal

Evropské státy podle agentury Reuters nechtějí riskovat ohrožení dohody, která je výsledkem náročných vyjednávání, prováděním změn na poslední chvíli. Španělsku proto navrhli vyřešení problematiky Gibraltaru samostatným stanoviskem.

After my conversation with Theresa May, our positions remain far away. My Government will always defend the interests of Spain. If there are no changes, we will veto Brexit.