Brexitová dohoda: média spekulují o odložení hlasování a jednání s EU

Podle listu The Sunday Times by mohla britská premiérka Theresa Mayová pozdržet hlasování dolní sněmovny o brexitové dohodě. Mohla by totiž odletět do Bruselu a pokusit se zde vyjednat lepší podmínky odchodu země z Evropské unie. Podle britské BBC však ministr pro brexit Stephen Barclay tuto možnost popřel.

dnes 17:10 SDÍLEJ:

Mayová by tak mohla reagovat na průzkumy, podle kterých by úterní hlasování o dohodě pohrála. Důvodem může být také fakt, že speciální právní komise sněmovny označila přijetí dohody za velký skok do neznáma. Premiérce příliš nenahrává ani dosavadní průběh debat o brexitové dohodě na půdě parlamentu. Podle ministra pro brexit Barclayho je však "dohoda dobrá a hlasování se odehraje". Současně politik dodal, že je to také jediná dohoda. ČTĚTE TAKÉ: Plán B pro Británii? Podle ministryně práce Ruddové je to norský model „Francouzi, Španělé a ostatní se k nám otočí zády, pokud budeme chtít znovu otevřít jednání a žádat více,“ reaguje Barclay na možnost, že by Mayová znovu otevřela jednání s EU o podobě brexitu. Současně dodal, že by tímto krokem zamířila do jednosměrné ulice. Severoirská pojistka Naopak zastánce brexitu a exministr zahraniční Boris Johnson považuje jednání s Unií za možné. Premiérka by se podle něj měla spíše zaměřit na takzvanou severoirskou pojistku. Podle současné dohody totiž zůstává podoba hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem, které je součástí Spojeného království, otevřená pro další přechodné období. ČTĚTE TAKÉ: Mayová odpůrce dohody o brexitu stále nepřesvědčila. Zoufalství, píší média Hlasování o brexitové dohodě je naplánováno na úterý. Podle dosavadních odhadů to vypadá, že poslanci ji zamítnou. Proti je celá opozice i část vládních konzervativců, kteří si přejí větší rozvolnění svazku s EU. Dohodu neschvaluje ani malá severoirská unionistická strana, které vadí, že by Severní Irsko mělo mít jiné podmínky než zbytek země. Pokud poslanci dohodu skutečně zamítnou, není jasné, za jakých podmínek 29. března 2019 Británie Evropskou unii opustí. ČTĚTE TAKÉ: Británie může v EU i zůstat, odmítnou-li poslanci dohodu, varuje Mayová

Autor: Lenka Jančarová