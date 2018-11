Jednání o brexitu vrcholí. Mayová: Zbavit se mě znamená ohrozit dohodu

„Máme před sebou týden intenzivních vyjednávání před blížícím se summitem Evropské rady,“ chystá se podle agentury Reuters, která odkazuje na úryvky připravené řeči, Mayová pronést během pondělní konference obchodní organizace CBI. Premiérka očekává, že následující dny přinesou úspěšné dotažení posledních detailů. „Jsem přesvědčená, že dosáhneme takové dohody, kterou budu moci předložit dolní sněmovně.“

Návrh, který minulý týden čelil značné kritice zákonodárců napříč britským politickým spektrem, je podle Mayové pro Británii výhodný. Zemi umožní kontrolovat migraci, která byla klíčovým důvodem hlasování o vystoupení z Evropské unie. „Už nebude možné, aby měli obyvatelé zemí EU bez ohledu na schopnosti či zkušenosti přednost před inženýry ze Sydney nebo vývojáři software z Dillí,“ stojí v projevu premiérky.

This isn’t about party politics, this is about what matters for this country, it is about what is in the national interest, that’s what I’m determined to deliver. A deal that’s good for the people of this country. pic.twitter.com/340DUycv91