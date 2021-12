Oba prezidenti jednali prostřednictvím videotechniky dvě hodiny. Očekávalo se, že se budou věnovat hlavně krizi kolem Ukrajiny, k jejímž hranicím Rusko stahuje své vojáky.

Biden vyjádřil své znepokojení nad jednáním Ruska vůči Ukrajině. Zopakoval, že podporuje svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny, vyzval k uvolnění napětí a návratu k diplomacii.

Jednání trvalo dvě hodiny

Prezidenti USA a Ruska Joe Biden a Vladimir Putin dnes zhruba dvě hodiny jednali prostřednictvím videokonference. Hlavním tématem rozhovoru měla být situace kolem Ukrajiny. O výsledku jednání, které prezidenti vedli z Washingtonu a Soči, hodlá Biden ještě dnes telefonicky informovat evropské partnery. Na veřejnost zatím žádné podrobnosti ze schůzky neunikly.

Napětí sílí. Posíláte na východní Ukrajinu tanky, obvinil Kyjev Moskvu

Stanice CNN rozhovor označuje za jedno z klíčových setkání Bidenova působení v Bílém domě, jež se koná v době stupňovaného napětí mezi Ruskem a Ukrajinou.

Jednání začalo sedm minut po 16:00 SEČ a skončilo po zhruba dvou hodinách.

Bílý dům oznámil, že se Biden ještě dnes spojí telefonicky s německou kancléřkou Angelou Merkelovu, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a premiéry Itálie a Británie Mariem Draghim a Borisem Johnsonem, aby je o výsledku informoval. Hovořil s nimi už v pondělí před schůzkou s Putinem a dohodli se, že zůstanou v kontaktu.

Na dotazy novinářů stran summitu by měl na tiskové konferenci svolané na 20:00 SEČ odpovídat bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan. Putin hovořil ze své rezidence v Soči, Biden z Operačního střediska v Bílém domě.

Před schůzkou se uvádělo, že hlavním tématem bude situace kolem Ukrajiny, kybernetická bezpečnost, americko-ruské vztahy a to, co Kreml označuje za snahy NATO o rozšiřování na východ.

Americká média hovoří o závažnosti rozhovorů, která jsou prvním přímým jednáním obou prezidentů od června, kdy se osobně sešli v Ženevě. V červenci spolu hovořili ještě telefonicky.

Střelba v centru služeb v Moskvě: Nejméně dva lidé zemřeli, další jsou zranění

"Zdravím vás, pane prezidente," řekl Putin na začátku konverzace, jak vyplývá z krátkého úvodního videa pořízeného ruskou stranou. "Rád vás znovu vidím, doufám, že se příště setkáme osobně," odpověděl z obrazovky Biden. Washington potvrdil začátek rozhovorů, ale živé záběry novinářům neposkytl. Podle Bílého domu se jednalo přesně dvě hodiny a jednu minutu.

Biden měl Putina informovat o možných sankcích, které Washington připravuje v případě, že se Rusko rozhodne k vojenskému vpádu na Ukrajinu, u jejíchž hranici Rusko shromáždilo desítky tisíc vojáků. Putin by podle médií mohl požadovat záruku, že se NATO nebude rozšiřovat dále na východ a přemísťovat zbraně do blízkosti ruských hranic. Podle amerických médií se nečeká, že Biden přitaká na případnou Putinovu žádost o nepřijetí Ukrajiny do NATO.