Jen ano znamená ano. Španělsko chystá zákon o sexu se souhlasem

Španělská vláda chce zavést zákon o sexu se souhlasem, který by předešel nejednoznačnostem v případech znásilnění. Podle nové legislativy by souhlas s pohlavním stykem musel být výslovný, cokoli jiného by bylo považováno za nesouhlas. Podobné opatření zavedlo nedávno i Švédsko.

O novém zákoně začalo Španělsko uvažovat po protestech veřejnosti. Ty rozpoutalo propuštění gangu, pro něhož se vžilo označení „la Manada“ (Smečka), na svobodu. Skupina pěti mužů před rokem v Pamploně během oslav svátku svatého Fermína znásilnila osmnáctiletou dívku, soud je ale nakonec propustil na kauci.

Podle současného španělského zákona totiž musí akt znásilnění zahrnovat násilí a zastrašování. Jak ale vyplývá z videa, které natočili dva z členů zmiňovaného gangu, k ničemu z toho během pamplonského útoku, jehož oběť po celou dobu znásilňování mlčela, nedošlo. Dívčino mlčení později soudci interpretovali jako souhlas, přičemž jeden z nich dokonce poznamenal, že na videu vypadá spokojeně.

Nový zákon by měl podobným nejednoznačnostem v posuzování toho, co je znásilnění a co nikoli, předejít. Podle něj by totiž souhlas se sexem musel být výslovný. Cokoli jiného, včetně ticha, by znamenalo ne. Sex bez výslovného souhlasu by tedy nově mohl být považován za znásilnění, upozornil britský list The Guardian.

Navrhovatelkou nové legislativy je vicepremiérka a ministryně pro rovné příležitosti Carmen Calvová, na návrhu zákona se ale podílela i právnička Patricia Faraldo Cabanová.

„O znásilnění se může jednat i v případě, že oběť neklade odpor. Pokud je svlečená a aktu se sama účastní, očividně k souhlasu došlo. Pokud pláče, je nehybná a akt si neužívá, tak souhlas chybí,“ uvedla Cabanová s dovětkem, že nová formulace nechápe souhlas pouze jako verbální projev, ale také jako cosi nevysloveného, tedy řeč těla.

Chystaná novela se podobá té, která nedávno vstoupila v platnost ve Švédsku. Švédové totiž mají od července zákonem definované situace, ve kterých nelze uskutečnit sexuální styk. Jedná se zejména o situace, kdy jedna z osob na žádost o sex nereaguje, případně dává nejasné signály.