Jerevan patří nám, uvedl ázerbájdžánský prezident. Arméni se bouří

Nejnovější projev ázerbájdžánského prezidenta Ilhama Alijeva zhoršil již tak napjaté vztahy mezi muslimským Ázerbájdžánem a křesťanskou Arménií. Alijev v něm totiž uvedl, že Jerevan z historického hlediska patří Ázerbájdžánu. Podle agentury Interfax se odvolal na někdejší existenci Jerevanského chanátu.

Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev.Foto: ČTK

„Z historického hlediska je Jerevan náš - a my se do něj musíme vrátit. V budoucnu to musí být jeden z hlavních směrů naší činnosti,“ prohlásil Alijev na sjezdu vládní strany Nový Ázerbajdžán, která ho nominovala do dubnových prezidentských voleb.

O tom, že autokratický státník již potřetí obhájí svůj mandát, nemůže být nejmenších pochyb. V zatím posledních prezidentských volbách, které se v zemi uskutečnily v roce 2013, totiž Alijev získal 85 procent hlasů. Pozorovatelská mise OBSE však tyto volby označila za nedemokratické.

Jeho nejnovější projev vyvolal v křesťanské Arménii vlnu nevole. Ostře je odsoudil i místopředseda jerevanského parlamentu Eduard Šarmazanov: „Hloupé, nesmyslné a směšné výroky Ilhama Alijeva mi ze všeho nejvíc připomínají chování otce nacistického Německa Adolfa Hitlera,“ uvedl.

Obě země spolu od konce osmdesátých let minulého století vedou vleklý spor o Náhorní Karabach. Mezinárodní úsilí o urovnání konfliktu zatím nepřineslo žádné výsledky.