Jeruzalém, jak jej známe dnes. Vědci našli v Izraeli tisíce let starý nápis

Téměř dva tisíce let starý nápis se podařilo nalézt izraelským archeologům. Nápis je o to zajímavější, jelikož obsahuje název svatého města, který je napsán v jeho současné hebrejské podobě, tedy Jerušalajim (Jeruzalém). Na sloupu, který náhodou našel dělník na staveništi stojí nápis „Chananija, syn Dudolose z Jeruzaléma“. Informoval o tom server The Jewish Press.

Slova na pískovcovém sloupu tvoří tři řádky, na kterých je hebrejsky napsáno Hanania Bar Dodalos M'Yerushalaim, v překladu „Chananija, syn Dudolose z Jeruzaléma“. Dosud se totiž v hebrejštině objevovala označení jako Jerushalem nebo Shalem. Tento nápis však poprvé hovoří o městu jako o Jerušalajimu, tedy v takové podobě, v jaké se hebrejsky píše dnes. Mimořádný nález Když přišel za archeoložkou Danit Levyovou dělník, že na staveništi nové silnice našli sloup s nápisem, tušila, že to bude něco mimořádného. „Všechny nálezy v naší výkopové vrstvě jsou staré minimálně dva tisíce let,“ uvedla archeoložka. ČTĚTE TAKÉ: Nejstarší v dějinách. Vědci objevili kresbu, která vznikla před 70 tisíci lety Z nálezu je nadšený i profesor Ido Bruno, ředitel Izraelského muzea. „Jako obyvatel Jeruzaléma jsem velmi nadšený z toho, že se označení Jerušalaim (Jeruzalém) používalo už před dvěma tisíci lety. Dnes si ho může přečíst každé malé dítě ve stejné podobě, jaká se používala před dávnými dobami,“ řekl. Bruno také zdůraznil význam spolupráce mezi Izraelským památkovým úřadem a Izraelským muzeem, která poskytuje na příležitost "dozvědět se o prastarých kulturách, které se v Izraeli vyvíjely po generace." Ancient Stone Discovered Bearing Oldest Known Inscription Describing #Jerusalem In Modern Hebrew https://t.co/K6jfTcvRNR pic.twitter.com/2GoPzOh7vf — Archaeology (@Disappear_Citiz) 10. října 2018 Podle týmu expertů, kteří nápis studovali, jsou nápisy z prvního a druhého chrámového období (tj. rok 1000 př. n. l. až 70 n. l. ) zmiňující Jeruzalém velmi vzácné. „Kompletní přepis názvu, jak jej známe dnes, je zcela jedinečný. Obvykle se totiž objevuje ve zkráceném znění,“ uvádí Yuval Baruch, archeolog z Izraelského památkového úřadu. Podle něj a jeho kolegy, profesora Ronnyho Reicha z univerzity Haifa, jde dokonce o jediný kamenný nápis z druhého chrámového období, kde je označení Jeruzalém v dnešní podobě. Dosud bylo objeveno v jednom jediném případě, a to na minci z období vzpoury proti Římanům (z období let 66-70 našeho letopočtu), to však bylo psáno v aramejštině. Kdo byl Chananija? „Charakter objevu nám však bohužel nedovoluje zjistit, kde se původně nacházel ani to, kdo vůbec Chananija, syn Dudolose z Jeruzaléma byl,“ říká Dudy Mevorach, hlavní kurátor Izraelského muzea. Podle něj je však velmi pravděpodobné, že byl Chananija umělcem, hrnčířem. Ve své době šlo v Jeruzalémě o běžné jméno, které přetrvalo dodnes. Na místě, kde se kamenný sloup našel, totiž bývaly hrnčířské dílny. Dnes tam stojí rušný železniční a tramvajový terminál. Co se týče Dudolose, Baruch a Reich se domnívají, že to může být variace jména Daidalos, umělce a vynálezce, kterého známe z řecké mytologie. Podle Mevoracha to také může znamenat, že Chananija nebyl synem Dudola, ale může se jednat o poctu právě bájnému řeckému umělci a vynálezci Daidalovi, po kterém si převzal jméno. „Může to ukazovat, do jak velké míry byli Židé ve své době ovlivněni řeckou kulturou z doby Alexandra Velikého,“ dodává Mevorach. ČTĚTE TAKÉ: Vzácný nález v Mexiku. Archeologové objevili masku významného mayského krále ČTĚTE TAKÉ: Vědci v Egyptě nalezli vesnici, která zde byla o tisíce let dříve než faraonové

Autor: Andrea Gričová