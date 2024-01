/REPORTÁŽ OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE DENÍKU/ Izrael jako turistická země zmizel před třemi měsíci z mapy. Bez ukončení války v Gaze se na ni nevrátí. Trpí i jeho ekonomika, které chybí palestinská pracovní síla.

Jeruzalém během války s radikály z hnutí Hamás, leden 2024 | Foto: Deník/Luboš Palata

Bývaly tu tisíce a tisíce turistů. Jeruzalémské Staré Město, kde jsou nejsvětější místa křesťanství, ale které je důležité i pro židy a muslimy, bývalo plné lidí. Bylo jich tolik, že mnohdy pokazili atmosféru rozjímání, kterou by měl především věřící člověk na místech křížové cesty nebo Kristova hrobu vnímat.

Teď, více než sto dní po začátku války v Gaze, je historické centrum Jeruzaléma téměř vylidněné. Člověk tu většinou narazí jen na hlídky izraelské policie, taxík stojí u Davidovy brány jen jeden a i po hodině ten samý taxikář zoufale nabízí odvoz. Občas lze ještě potkat nějaké řádové sestry, sem tam mnicha, pár místních, jinak je pusto. „Jako za covidu. Pro mnoho lidí je to ekonomicky likvidační. Nic neprodají, nikdo sem nepřijde,“ komentuje hlídkující izraelský policista.

Turistická města bez turistů

Hlavně turisté totiž dnes nejsou vůbec žádní. Přestože Jeruzalém na první pohled hlavní město země, která je ve válce, nepřipomíná a běží tu zcela normální život, ve staré části, závislé na turistech, je úplně vylidněno. Až mysticky.

V Chrámu Božího hrobu, nejsvětějším místě křesťanů, kde bývala od rána do večera hlava na hlavě, se modlí několik mnichů a turisty zastupuje jen několik poutnic, křesťanek z Indie, které přišly do Kaple Božího hrobu na mši.

Podobné je to i v Tel Avivu, přímořském městě, kam především mladí turisté z celého světa jezdili kvůli kombinací pláží, uvolněného života, diskoték, barů a muzeí. Teď tu nejsou.

Jeruzalém během války s radikály z hnutí Hamás, leden 2024Zdroj: Deník/Luboš Palata

I na tyto mladé lidi mířila jedna z nejbrutálnějších částí teroristického útoku 7. září. Napaden byl hudební festival, který se právě odehrával nedaleko hranic s Gazou, mnoho mladých doslova z celého světa bylo povražděno, další uneseni, někteří nebyli dodnes propuštěni.

Rakety a pojištění

Teď už sice vypadá, že má Izrael situaci plně pod kontrolou, ale raketové ostřelování pokračuje dál. Nepůsobí sice mnoho škod a téměř žádné oběti, ale rozhodně neustalo. Přesvědčil se o tom i český prezident Petr Pavel, když při jeho návštěvě přechodu Ezer na hranici s Gazou vypálil Hamás padesát raket.

„Každý tu má v mobilu varovnou aplikaci. U hranic s Gazou máte pak 15 vteřin na to se někam schovat, v Jeruzalému a Tel Avivu půl minuty. Ale všichni tak trochu spoléhají na to, že Izrael svým protiraketovým systémem Iron Dome v podstatě všechno sestřelí. Problém je, že i sestřelené rakety mohou uškodit,“ říká jeden Čech žijící dlouhodobě v Izraeli.

Na druhou stranu, i na to se dá zvyknout a v minulosti to ani spolu s občasnými atentáty nebyl důvod, proč by byl Izrael pro turisty zapovězenou zemí. Jenže dnes na letiště u Tel Avivu létají jen izraelské aerolinky. Co je ale nejdůležitější, do Izraele se téměř nedá pojistit. Poskytuje se totiž jen „pojištění pro válečnou zónu“, které je extrémně drahé a nenabízí ho každá pojišťovna. A lékařské ošetření je přitom v Izraeli hodně drahé.

Také české ministerstvo zahraničí má na svých stránkách jasné upozornění, které je pro téměř všechny turisty do Izraele stopkou. „Z důvodu teroristických a raketových útoků z Pásma Gazy na jižní a centrální část Izraele doporučuje ministerstvo cestovat do země jen ve zcela nezbytných případech, sledovat místní média a respektovat pokyny bezpečnostních složek,“ uvádí česká diplomacie.

A pokud jde o „nezakázaný“ sever země, tam se zase komplikuje vojenská situace na hranicích s Libanonem a především Sýrií.

Pro Izrael nejde o jedinou komplikaci. Palestinci, jak ti z Gazy, tak z Palestinské autonomie byli ve statisícových počtech součástí palestinské ekonomiky. Především stavebnictví nebo gastronomie se bez nich neobešly. Tito lidé dnes Izraeli většinou chybí. Hranice jsou pro ně téměř nebo úplně uzavřeny, a ekonomika je nemá kým nahradit. Navíc byly do armády odvedeny i velké počty Izraelců. „Je to drahá válka, moc drahá. Tak to ale bylo vždy. My teď prostě bojovat musíme,“ říká v jedné z kaváren západního Jeruzaléma starší Izraelec.