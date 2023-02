„Je to strašlivá tragédie,“ řekl ministr pro veřejnou bezpečnost kanadské provincie Québec François Bonnardel. Policie města Laval uvedla, že autobus do dětského centra narazil kolem 08:30 místního času (14:30 SEČ). Strážníci následně kolem budovy vytvořili široký ochranný pás, zatímco na místo přijížděli rozrušení rodiče, uvedla agentura AP.

Záchranná služba uvedla, že po havárii potřebovalo lékařskou péči 12 lidí. Podle policejní mluvčí Eriky Landryové se očekává, že šestice zraněných dětí přežije. Věk obětí nebyl několik hodin po incidentu známý.

„Nedovedu si představit, čím si ty rodiny procházejí,“ komentoval vývoj kanadský premiér Justin Trudeau. „Jsem zdrcen. Všichni jsme,“ řekl premiér novinářům v budově parlamentu v Ottawě.

Zpravodajská společnost CBC uvádí, že jesle se nacházejí v klidné ulici, kde městská hromadná doprava běžně nejezdí. Letecké záběry ukazovaly, že autobus najel do přední strany budovy, která leží opodál od silnice na konci příjezdové cesty. Podle AFP více svědků vyjádřilo pocit, že řidič chtěl do místa schválně nabourat. Jedna žena rozhlasu Radio Canada řekla, že rodiče pozorovali řidiče, jak „úmyslně najel do jeslí“.

„Nepřestával křičet“

Svědci popsali, že řidič po nárazu vystoupil z vozidla, sundal si oblečení a začal křičet. Podle jedné výpovědi se zároveň pokoušel vyprostit děti zpod autobusu. Několik svědků jej záhy zpacifikovalo a muž byl následně zadržen. „Byla to noční můra. Je to strašné. Nepřestával křičet. Nic neříkal,“ uvedl Hamdi Ben Chaabane, který žije nedaleko jeslí a havárii autobusu přihlížel.

Policie později uvedla, že muži je 51 let, jeho jméno nezveřejnila. „Myslíme si, že to bylo úmyslné, ale motiv neznáme,“ sdělil AFP šéf městské policie Pierre Brochet. Řidič, kterého odpoledne vyslýchali vyšetřovatelé, podle něj dosud nebyl trestán.

Starosta Lavalu Stéphane Boyer uvedl, že muž pro místní dopravní podnik pracoval deset let a že s ním až do dneška nebyly žádné problémy.