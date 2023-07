Osm vozů měl vlak Rock Island Express, který v pondělí 21. července 1873 přepadla banda bratrů Jamesových a Youngerových: čtyři normální vagony, dva spací a dva pro zavazadla. Bandité předpokládali, že v oněch vagonech pro zavazadla se poveze i zlatý poklad, který měl tou dobou cestovat z oblasti Cheyenne do Chicaga. A tak na příhodném místě vytrhali koleje a čekali. Než poznali, že se spletli, stálo to dva lidské životy.

Snímek, jenž údajně zachycuje čtyři velké legendy Divokého západu, Billyho Kida, Doca Hollidaye, Jesseho Jamese a Charlieho Bowdreho v Las Vegas v roce 1879 | Foto: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Vlak vyrazil v pět ráno z města Council Bluffs v Iowě a mířil do Chicaga. Banda Jesseho Jamese, kterou ve skutečnosti tvořily dvě rovnocenné sourozenecké skupiny, bratři Frank a Jesse Jamesové na jedné straně a bratři Cole, John, Jim a Bob Youngerové na straně druhé, předpokládala, že je to právě ten vlak, který má převážet do Chicaga 75 tisíc dolarů ve zlatě z cheyennské oblasti.

Jenže Rock Island Express žádné zlato nevezl. Jen normální cestující, přičemž poslední spací vagon zaplnili překvapivě čínští studenti, směřující do škol na východě. Vůbec nikdo nečekal, že si na vlak počíhá gang desperátů, který uvolní kolejnici, aby ji pak s pomocí silného lana přímo před blížící se lokomotivou vytrhl z místa a nechal rychle se ženoucí expres bezohledně vykolejit.

Loupež v podcastu Dějiny temné i tajemné:

Zdroj: Jaroslav Krupka, Jan Herzán, Jakub Vítek

A přesto se právě tohle v pondělí 21. července 1873 stalo. Došlo k tomu zhruba 105 kilometrů západně od Des Moines, kousek za městem Adair v Iowě, v místě, kde je dnes na památku této surové loupeže zasazeno do země obří kolo od lokomotivy.

Banda, jejímiž dalšími členy bylo ještě pár bývalých konfederačních vojáků z dob občanské války Severu proti Jihu, které tam přivedl jejich spolubojovník Clell Miller, se o přepravě zlata dozvěděla zhruba začátkem července 1873.

Vykolejený vlak nedaleko Adairu po bezohledné loupeži bandy bratrů Jamesových a Youngerových z 21. července 1873. Banda předem uvolnila kolejnici a pak ji před přijíždějícím vlakem vytrhla lanem. Lokomotiva se převrátila, zahynul strojvůdce a topičZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, Timetoast, CC BY-SA 4.0

Frank James a Cole Younger se proto vydali do Omahy, aby vyzvěděli, kdy bude vlak vypraven. Jesse se mezitím utábořil spolu s Tomem a Jimem Youngerovými, Clellem Millerem a Billem Chadwellem v kopcích nedaleko Adairu. Jakmile Frank s Colem dostali tip, že zlatý náklad vyráží na východ, odjeli s touto zprávou k tábořící tlupě.

Dva ztracené životy

V plánovaný den loupeže se pak několik banditů dostavilo odpoledne do domu traťových dělníků, kde od ženy předáka Roberta Granta vyžebrali koláče a nějaké jídlo. Zatímco zaměstnávali její pozornost, vloupali se ostatní členové tlupy do kůlny na nářadí, odkud ukradli kladivo a páčidlo na vytahování pražcových hřebů.

Potom se všichni bandité vydali na trať, kde si už předem vyhlédli výhodné místo za zatáčkou, nacházející se západně od Adairu nedaleko mostu přes „Krocaní potok“ (Turkey Creek). S pomocí páčidla a kladiva zde vytahali hřeby, jež upevňují kolejnice k pražcům. K jednomu konci rozpojené kolejnice uvázali silné lano a protáhli ho pod druhou kolejnicí až do vykopané jámy na náspu, v níž se ukryli. S večerem uslyšeli blížící se vlak. Zatáhli za lano a vytrhli kolejnici z jejího místa.

PODCAST: Dějiny temné i tajemné. Jak Jesse James přepadal vlaky

„V půl deváté večer už slunce zapadalo, ale pořád bylo dost světla na to, aby si strojvůdce John Rafferty na poslední chvíli všiml, že linie trati je někým či někým zkřivená. Když svým šestým smyslem pochopil, že se blíží potíže, zkusil zařadit zpátečku a snažil se svého monstrózního železného koně zastavit tak rychle, jak jen mohl. Tím ale jen hrál lupičům do karet,“ uvádí novinář James C. Schaap na stránkách Kwit.

Podle jiných zdrojů strojvůdce žádnou šanci zareagovat neměl. Lokomotiva vykolejila, zřítila se do příkopu a převrátila se na bok. Rafferty zahynul na místě, další muž na lokomotivě, topič Dennis Foley, podlehl následkům zranění o něco později. Zraněno bylo i několik cestujících.

Vyloupení vlaku Jessem Jamesem v představě W. B. Lawsona, tvůrce dílka Přísaha Jesseho Jamese aneb štván ke smrtiZdroj: Wikimedia Commons, W. B. Lawson, Street and Smith, volné dílo

Dva členové gangu, pravděpodobně Jesse a Frank Jamesovi, pak s prostříhanými pytli na hlavách vtrhli do vozu pro zavazadla a donutili strážce Johna Burgesse, aby otevřel trezor. Těžce se ale zklamali: našli jen dva tisíce dolarů v bankovkách, přeprava nákladu zlata byla totiž zpožděná.

Aby se bandité aspoň nějak zahojili, vrazili se zbraněmi v rukou do ostatních vagónů vlaku a oloupili cestující. To jim vyneslo zhruba dalších tisíc dolarů. Celkem tedy při tomto přepadení, jež stálo dva lidské životy, získali pouhých tři tisíce dolarů.

Po stopě zločinců

Adairský zaměstnanec železnice Levi Clay se okamžitě po loupeži vydal pěšky do Casey, kde byl telegraf. Za pomoci telegrafisty pak zalarmoval policii i železniční správu v největším městě státu Nebraska Omaze i v hlavním městě Iowy Des Moines. Zpráva se tak brzy rozletěla po celých Státech.

„Vlaková loupež, k níž došlo na trati jen kousek od města, ohromila místní obyvatele a šokovala celý národ. Kdo by věřil, že šest velkých atletických mužů oblečených ve stylu Ku-Klux-Klanu dokáže zastavit monstrózní vlak, oloupit cestující a zabít dva dobré, slušné muže? Ale stalo se,“ glosoval to Schaap.

Nejslavnější psanec. Jesse James nebyl žádný Robin Hood, proslul svou brutalitou

Z města Bluff Council záhy vyrazil do Adairu vlak plně naložený ozbrojenými muži, který je postupně vysazoval po malých skupinách podél trati, kde na ně čekali nasedlaní koně. Jezdci pak sledovali stopu psanců až do Missouri, kde se banda rozdělila a poukrývala u přátel.

Jesse James věřil, že jeho akce byla prvním loupežným přepadením jedoucího vlaku, a tato informace se také dodnes objevuje v některých textech o jeho životě, včetně toho Schaapova. Ale nebylo tomu tak. Ke skutečně prvnímu vyloupení jedoucí soupravy došlo ve Spojených státech už 6. října 1866, kdy se pobertové dostali do vlaku mířícího na Ohio.

Krátce poté, co vlak vyjel z města Seymour v Indianě, se jim podařilo vlámat se do jednoho z vlakových trezorů a druhý vyhodit ven. Potom za jízdy vyskočili. Pinkertonova Národní detektivní agentura později zjistila, že tuto loupež spáchal Renův gang.

Zabiják od mládí

Ať tak nebo tak, Jamesova a Youngerova banda si na své konto připsala první a nikoli poslední vlakové přepadení. Během svého nejaktivnějšího řádění v letech 1866 až 1876 vyplenila celkem sedm vlaků. Kromě toho vyloupila dvanáct bank a přepadla pět dostavníků. Při svých akcích nebrala na nikoho ohledy, takže její řádění si vyžádalo dohromady na 80 lidských životů.

„Jesse James byl zplozen v konfliktu, vychován válkou. Teprve se začínal holit, když banda konfederačních bushwhackerů (separatistických jižanských partyzánů, pozn. red.) Krvavého Billa Andersona spáchala v západní Missouri nepopsatelná zvěrstva – a chlapec Jesse byl jedním z nich. Byl při tom, když gang Krvavého Billa zabíjel vojáky Unie a řezal je na kusy. Jesse James byl už od mládí bushwhacker. Prováděl strašlivá zvěrstva tam, kde občanská válka postavila souseda proti sousedovi,“ tvrdí Schaap.

Dva smrtelné výstřely. Hned první loupež Jesse Jamese provázela krvavá lázeň

Za start zločinné kariéry bandy se považuje nejčastěji vyloupení banky ve městě Liberty ve státě Missouri, k němuž došlo 13. února 1866, které by mělo být současně první bankovní loupeží, spáchanou za denního světla v době míru. Už to byl mimořádně surový čin; lupiči totiž během útěku z banky, kde ukradli 60 tisíc dolarů, zastřelili ranou do zad šestnáctiletého chlapce, který právě přecházel ulici.

Osud na ni výhružně zakýval prstem v roce 1876, kdy naplánovala přepadení První národní banky v Northfieldu v Minnesotě, jehož provedení úplně selhalo.

Jesse a Frank Jamesové na společném snímkuZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

K pokusu o přepad došlo 6. září 1876, jen o něco málo přes dva měsíce po slavné porážce generála George Armstronga Custera v bitvě u Little Bighornu. A celá loupež probíhala tak, jako kdyby se obyvatelé Nortfieldu učili od Indiánů, kteří Custera vyřídili. Místo toho, aby dali spořádaně ruce vzhůru, vytáhli zbraně a rozpoutali divokou přestřelku, v níž bandité rozhodně neměli navrch.

Jesse a Frank Jamesovi taktak unikli, zbylí členové gangu včetně bratří Youngerových byli buď postříleni, nebo zajati. Na straně obránců banky padl jeden její zaměstnanec a jeden z náhodně přítomných. Colea Youngera chytili a na spoustu let skončil v minnesotském vězení.

Konec legendy

Oba Jamesové ještě pokračovali pár let ve starých kolejích, najali nové lidi, ale současně se dostávali pod stále silnější tlak. Železniční společnosti vypsaly na dopadení Jesseho Jamese velkou odměnu, která zaujala už zmíněnou detektivní kancelář Allana Pinkertona. Gang se ale dokázal Pinkertonovcům dlouho úspěšně vyhýbat.

V osobní Pinkertonovu vendetu se případ změnil poté, co byl zavražděn jeden z jeho nejlepších lidí, detektiv John W. Witcher. Ten se dostal do poměrně těsné blízkosti obou bratří, když se nechal inkognito zaměstnat na farmě sousedící s farmou jejich matky. Nic už ale nestihl podniknout. Jednoho dne byl nalezen mrtvý, s kulkou v břiše a s hlavou, ramenem a obličejem ožraným k nepoznání od divokých prasat. Pinkerton byl přesvědčen, že tuhle brutální vraždu má na svědomí Jesse James, a jeho dopadení se pro něj stalo posedlostí.

Nejslavnější přestřelka Divokého západu: třicet vteřin, dým a mrtvoly v prachu

25. ledna 1875 podnikli Pinkertoni neméně krutý odvetný útok na farmu Jamesových, když dovnitř vhodili výbušnou nálož. Následná exploze zabila Jamesova mladšího nevlastního bratra a utrhla paži Jamesově matce. Jesse James ale unikl – v dané době totiž na farmě nebyl.

Posledním zločinem, na němž se Jesse James podílel, se stalo loupežné přepadení vlaku v Blue Cut Missouri. Nic dobrého mu ale nepřineslo, pouze se zvýšila odměna na jeho dopadení (ať už živého, nebo mrtvého). Uvědomil si nebezpečí, změnil si jméno na Thomase Howarda a uchýlil se do ústraní ve městě St. Joseph, kde začal žít pokojně se svou ženou a dvěma dětmi.

Dne 3. dubna 1882 si Jesse James stoupl na židli, aby oprášil obraz. Robert Ford toho využil a střelil Jamese zezadu do hlavyZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

To už ho ale nezachránilo. Peníze vypsané na jeho dopadení se staly až příliš lákavým soustem pro nového člena gangu Jamese Boba Forda, účastníka přepadení v Blue Cut. 3. dubna 1882 se vydal za Jesse Jamesem do jeho domu a ve chvíli, kdy se k němu slavný psanec obrátil zády, ho střelil zezadu do hlavy. Traduje se, že k tomu došlo v okamžiku, kdy chtěl Jesse James narovnat nakřivo visící obraz, pravděpodobnější je však verze, že tento obraz pouze oprašoval.

Proč se slavný loupežník, který nikdy nikomu příliš nevěřil a až dosud unikal ze všech smrtelných léček, najednou obrátil zády k člověku, jehož neznal nijak dlouho, zůstane už navždy tajemstvím. Možná v tom bylo i nějaké gesto rezignace, vědomí, že svému osudu stejně nedokáže uniknout, a podvědomá touha po smrti. Zemřel ve věku 34 let.