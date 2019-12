Přestože na zločinnou dráhu se bratři Frank a Jesse Jamesové vydali zřejmě už dřív a jsou spojováni například s vyproštěním dvou členů Quantrillova gangu z vězení Jackson ve státě Missouri (spojeným s vraždou dozorce) v roce 1866 nebo s vyloupením banky v Liberty v témže roce, teprve 150 let stará loupež ve městě Gallatin je úředně potvrzena jako jejich zločin.

Zabili kapitána Sheetse!

Edwardu Clinganovi bylo v té době 16 a spěchal ze školy na poštu, aby tam vyzvedl psaní pro svou rodinu. Výstřely uslyšel, když čekal ve frontě. Po odchodu z pošty uviděl bankovního úředníka Wiliama A. McDowella, jak se ztěžka vypotácel ze dveří banky, nacházející se naproti poště v jihozápadním rohu náměstí, upadl, ale hned se zvedl a snažil se doběhnout k poště. Ve dveřích se objevil bandita a vypálil na McDowella několik ran, ale netrefil se.

„Zabili kapitána Sheetse,“ vypravil ze sebe McDowell, když se konečně dostal do bezpečí na druhý konec náměstí. Střílející bandita mezitím zmizel.

John W. Sheets, který za občanské války získal hodnost kapitána, byl manžel Clinganovy sestry, mladík se proto rychle rozběhl do banky. Svého švagra, který bankovní pobočku vedl, našel ležícího na podlaze v zadní místnosti budovy. Muž byl mrtvý: jedna střela ho zasáhla do hlavy, druhá ho trefila přímo do srdce.

Před bankou se mezitím shromáždil dav. Když Clingan vyběhl, uslyšel, jak lidé křičí: „Udělali to Jesse a Frank Jamesové!“

Minimálně jeden pachatel mezitím zmizel na koni, jeden byl ale pořád ve městě, protože se mu při pokusu o nasednutí zapletla ruka do otěží, kůň ho strhl a utekl. Dav se pokusil banditu zajmout, ten ale lidi zastrašil vytaženou zbraní. Clingan se proto uklidil do místní lékárny Chrise Gillilanda, kde se potkal s místním stříbrotepcem E. Barnumem. Ten si vypůjčil od lékárníka jeho revolver a spolu s Clinganem vyrazil zpátky do uličky, v níž zůstával ohrožený bandita.

Vrátili se prý právě včas, aby viděli Franka a Jesseho Jamesovy, jak se vrátili na pomoc svému komplici a posazují ho na koně. Barnum po nich neúspěšně vypálil a z jejich strany také zazněl jeden výstřel, kulka se však neškodně zaryla do zdi. Pak všichni tři bandité opustili na koních město.

K větší slávě pomohly noviny

Podle pozdějšího svědectví McDowella vešel jeden ze zločinců do banky a chtěl si u Sheetse rozměnit stodolarovku. Sheets proto odešel do zadní místnosti, bandita ho ale následoval a v místnosti na něj dvakrát vypálil, načež vybral kasu a vyrazil ven. Přitom střílel po McDowellovi.

Finančně si zločinci příliš nepomohli – banka v Gallatinu byla jen místní pobočkou větší banky v Chillicothe a na hotovosti měla jen pár stovek dolarů, protože všechny větší transakce šly přes Chillicothe. Jamesové tedy zabili Sheetse vlastně jen pro drobné.

Noviny však tento příběh později pozměnily. Jesseho Jamese totiž začal podporovat John Newman Edwards, redaktor a zakladatel novin Kansas City Times. Tento bývalý jezdec jižanské kavalerie bojoval za to, aby se ve státě Missouri dostali ke slovu separatisté, a Jesseho Jamese začal po loupeži v Gallatinu prezentovat jako jednoho z nejznámějších přeživších konfederačních vojáků, bojujících za věc Jihu.

Podle něj James střílel na Sheetse v mylném domnění, že jde o důstojníka milice Samuela P. Coxe, který ve válce Severu proti Jihu zabil „Krvavého Billa“ Andersona, a že šlo tedy o pokus o spravedlivou odplatu.

Spolupráce mezi Edwardsem a Jessem Jamesem pokračovala i v dalších letech a notně přispěla k banditově posmrtné slávě a legendě, která trvá až dodneška. Samotnému Jessemu však život nezachránila. Loupežné přepady vlaků, k nimž se gang posléze uchýlil, vedly železniční společnosti k vypsání velké odměny, jež zlákala i nového člena bandy Roberta Forda, který 3. dubna 1882 Jesseho Jamese u něj doma zezadu zastřelil.