O osudu Jevgenije Prigožina se začalo spekulovat hned po jeho vzpouře před dvěma měsíci. Vůdce žoldnéřské skupiny ovšem není první, jehož život skončil předčasně poté, co se postavil proti ruskému prezidentovi.

Šéf wagnerovců Jevgenij Prigožin | Foto: Profimedia

Co způsobilo středeční pád letadla s vůdcem Wagnerovců, zatím jasné není. Jisté je ovšem to, že Jevgenij Prigožin, kdysi jeden z nejmocnějších oligarchů v zemi a člen důvěrného kruhu Vladimira Putina, se zřejmě připojil ke stále se rozšiřujícímu seznamu Rusů, kteří upadli v nemilost prezidenta a zemřeli za záhadných okolností.

„Putin nikdy neodpouští a nikdy nezapomíná,“ napsal na síti X z Ruska vyhoštěný investor Bill Bowder.

Záhadná vražda Borise Němcova

Například v roce 2015 zastřelil při procházce s přítelkyní v ulicích Moskvy neznámý útočník Borise Němcova. Byl to opoziční liberální politik a bývalý místopředseda vlády, který se nebál vystupovat proti Putinovi. Několikrát ho za to dokonce zatkli.

Před svou smrtí údajně dával dokupy informace o ruských jednotkách a jejich působení na Ukrajině. Motiv vraždy ale zůstává neznámý.

Vražda pod zástěrkou sebevraždy?

Dalším mrtvým je ruský miliardář Boris Berezovskij, který žil v exilu ve Velké Británii, kde proti Putinovi burcoval lidi. Dokonce i vyzval k převratu s cílem vůdce sesadit.

V roce 2007, kdy ho ruský soud odsoudil za daňové úniky, dokonce tvrdil, že se ho Rusko pokusilo zavraždit. Nakonec se v roce 2013 údajně zabil sám. Oběsil se v koupelně.

Ne všichni ale s tímto závěrem souhlasí. Podle německého soudního znalce Berna Brinkmanna miliardáře zabilo několik mužů, kteří sebevraždu nafingovali, uvedl deník The Guardian.

Možná otrava Alexandra Perepiličného

Trnem v oku byl Moskvě i ruský podnikatel Alexandr Perepiličnyj, neboť poskytoval důkazy o údajných podvodech ruských úředníků a před svou smrtí pracoval na odhalení multimilionové ruské operace na praní špinavých peněz.

Perepiličnyj zemřel v roce 2012 nedaleko svého domu v Anglii. Zdálo se, že přirozenou smrtí, ale pozdější toxikologický rozbor žaludku podle The Guardian ukázal, že snědl vzácný rostlinný jed gelsemium. Policie však uvedla, že nenašla žádné důkazy o tom, že by opravdu byl otráven.

Sergeje Magnitského pravděpodobně ubili k smrti

Ruský právník Sergej Magnitskij zemřel ve vězení v roce 2009. Rok před svým zatčením pracoval na odhalení a dokázání miliardového podvodu, na kterém se podíleli ruští úředníci. Krátce poté, co tato odhalení zveřejnil, byl zatčen kvůli daňovým podvodům.

Podle jeho rodiny se mu před smrtí nedostalo potřebné lékařské péče poté, co ho ve vazbě surově zbili. Toto tvrzení o deset let později potvrdil i Evropský soud pro lidská práva, napsal list The Washington Post.

Zbavili se bývalého agenta, který donášel Británii

Podle londýnských vyšetřovatelů otrávili v roce 2006 v baru dva ruští agenti i bývalého agenta ruské FSB Alexandra Litviněnka, který začal pracovat pro britské tajné služby. Do zeleného čaje mu přimíchali radioaktivní látku polonium-210, informovala stanice BBC.

Litviněnko v týdnech po otravě zemřel pomalou a bolestivou smrtí. V té době trval na tom, že za to, co se mu stalo, je odpovědný Putin a Kreml.

„Možná se vám podařilo umlčet jednoho člověka, ale výkřiky protestu z celého světa vám budou znít v uších, pane Putine, do konce života,“ řekl na smrtelné posteli. Britové věří, že vraždu Putin schválil. Kreml se brání, že tomu tak není.

Příliš hlasitě kritizovala válku v Čečensku

Svým odporem k čečenské válce se netajila novinářka Anna Politkovská. V říjnu 2006 ji zastřelili ve dveřích jejího moskevského bytu. Za vraždu tamní soud v roce 2014 odsoudil pětici mužů, uvedla stanice BBC.

Podle výpovědi jednoho z odsouzených si někdo její smrt objednal. Zaplatil za ni v přepočtu 3,3 milionu korun.

Seznam mrtvých nekončí

Za poslední rok údajně zemřelo sebevraždou nebo za záhadných okolností nejméně 13 vysoce postavených ruských podnikatelů. Seznam všech zesnulých kritiků, kteří se mohli potenciálně dostat do křížku s Kremlem, by ovšem podle některých publicistů svou obsáhlostí vydal na knihu.