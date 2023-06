Ruský politolog Andrej Piontkovskij v minulosti zorganizoval nejúspěšnější protest proti Vladimiru Putinovi, jeho výzvu k odchodu prezidenta podepsalo na 150 tisíc Rusů. Na základě svých zdrojů tvrdí, že pochod Jevgenije Prigožina na Moskvu podpořily ty kruhy ve vedení země, které si přejí ukončit válku s Ukrajinou „čestnou kapitulací“.

Ruský prezident Vladimir Putin (vlevo) a majitel Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin (vpravo) na prohlídce oligarchovy restaurace | Foto: Wikimedia Commons, Úřad vlády Ruské federace/CC-BY-3.0

Ani téměř týden po šokujícím tažení wagnerovské žoldnéřské skupiny Jevgenije Prigožina na Moskvu se Vladimiru Putinovi a jeho nejbližšímu okolí nedaří napravit reputaci, kterou prezidentovi tvrdě poškodila snadnost pochodu i následná dohoda s Prigožinem. Ta dala účastníkům puče beztrestnost a Prigožinovi umožnila odletět tryskáčem do Minsku, kde mu poskytl ochranu běloruský prezident Alexander Lukašenko.

Putin se ve středu snažil dojem vylepšit nástupem asi dvou a půl tisíce vojáků v Kremlu, které označil za ty, jež Prigožina a jeho muže před Moskvou po 600 kilometrovém pochodu zastavili. Akce Kremlu ale jen přidala další otazníky nad vývojem v Rusku posledních dnů.

Velice zajímavé vysvětlení poskytl v obsáhlém rozhovoru pro server Onet ruský politolog Andrej Piontkovskij. Ten se už před lety proslavil svojí definicí putinovského režimu jako „měkké diktatury“ a zorganizováním nejúspěšnější podpisové akce proti Kremlu. „Prigožin není sám. V Rusku je lídrem skupiny čestné kapitulace. Vládnoucí elita si již uvědomila, že válka je prohraná. Putin to už ví. Ale přál by si čestnou remízu, tedy ponechání si části dobytých území,“ uvedl ruský politolog.

Vládnoucí elita v Moskvě si ale podle něj uvědomuje, že válka je prohraná, žádná „čestná remíza“ nebude a že si musí udržet moc a majetek. „Věří, že jedinou cestou je čestná, organizovaná kapitulace. Pak budou lidem vysvětlovat, že museli bojovat proti desítkám zemí NATO a že Putin udělal mnoho chyb a že jim ve vítězství bránili zrádci. Příběh už je připraven. Teď jim zbývá už jen přesvědčit Putina,“ konstatoval nyní v exilu žijící politolog.

Právě vytvoření tlaku na Putina byl podle jeho slov hlavní důvod zorganizování Prigožinova pochodu na Moskvu, pro který bylo jako záminka využito údajné ostřelování wagnerovců armádními silami. Piontkovský s myslí, že Prigožinova akce byla úspěšná a dosáhla svých cílů.

„Viděli jsme, že Putin je zbabělec, který se vyděsil a utekl do Petrohradu. Zadruhé se ukázalo, že neexistuje podpora ani v bezpečnostních složkách, ani mezi lidmi. Dva dny celý svět viděl, že Rusko prohrává. Nejkatastrofálnější scénou bylo dobytí velitelství Jižního vojenského okruhu. Bez jediného výstřelu vstoupil Prigožin do jižního velitelství v Rostově. Tady se odehrála scéna Prigožina jak jedná se dvěma ruskými generály. Jako důstojníci by byli povinni zastřelit Prigožina svou služební zbraní. Místo toho s ním mluví velmi mile. A když jim Prigožin říká: Dejte mi Šojgua a Gerasimova, odpoví: Tak si je vezměte,“ zdůraznil Piontkovskij.

I pro vysvětlení toho, že se Prigožin zastavil těsně před Moskvou, neobsadil Kreml a naopak uzavřel dohodu s Lukašenkem a wagnerovci se stáhli, má ruský politolog logické vysvětlení. „Nebylo to nutné. To nebylo účelem této operace. Věrchuška Kremlu chce zůstat u moci a udržet si svůj majetek. Nechtějí se dostat k moci útokem na Kreml, bojem v ulicích Moskvy nebo přes mrtvoly Putinovy ochranky. To by jim neposkytlo trvalou moc. Chtějí převzít moc, ale legální cestou,“ dodal.

Připomněl, že v kritickou chvíli nikdo nevystoupil na obranu prezidenta. „Pochod Prigožina byl přípravou na svržení Putina,“ věří Piontovskij.

Podle něj Putinovi protivníci nyní už jen čekají na nějaký zásadní ukrajinský úspěch v protiofenzívě. „Například dobytí Bachmutu. Vše, co souvisí s Bachmutem, má nyní symbolický význam. Vytvoří se obraz, že Prigožin dobyl Bachmut a ruské ministerstvo obrany ho ztratilo. Viditelný úspěch ukrajinských ozbrojených sil zahájí druhý pokus o odstavení Putina. Myslím, že Kyjev to chápe,“ předpověděl politolog.