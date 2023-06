Zpravodajské služby Spojených států údajně dopředu věděly o plánech šéfa Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina. Před většinou spojenců a dokonce i amerických vládních představitelů důležité informace tajily. Informuje o tom portál CNN.

Američané o vzpouře podle CNN věděli několik dní dopředu. Na snímku Jevgenij Prigožin | Foto: ČTK/AP/Prigozhin Press Service

Američtí zpravodajci podle všeho získali podrobné a přesné informace o plánech ruského oligarchy Jevgenije Prigožina, který byl hlavou žoldnéřské skupiny wagnerovců, už několik dní či týdnů před vypuknutím vzpoury.

Zdroje ověřené portálem CNN uvedly, že přísně střežené informace sdíleli Američané jen s vysokými britskými představiteli, nikoliv se všemi spojenci v NATO. Informováni nebyli někteří vysocí evropští úředníci a politici a dokonce ani někteří vysocí američtí úředníci ve vládě. O postupech nevěděli ani zástupci Ukrajiny. Sdílením informací by zpravodajci riskovali prozrazení mimořádně citlivých zdrojů a metod.

„Američtí představitelé sledovali pokračující rostoucí spor Prigožina s ruským ministerstvem obrany už několik měsíců a vzali na vědomí, když si mezi sebou vyměňovali výhrůžky. Existovaly také známky toho, že wagnerovci před povstáním hromadili zbraně a munici,“ uvedla CNN.

O plánované ozbrojené vzpouře se podle listu Independent tajné složky dozvěděly v polovině června. Brífinky o celé situaci započaly den před vzpourou, v tu dobu o chystané akci měl vědět už i ruský prezident Vladimir Putin.

Překvapující rychlost

Pro americké zpravodajce bylo překvapující, že vzpoura v Rusku čelila tak malému odporu. „Putin před deseti lety by nikdy nedovolil, aby se to odehrálo tak, jak se to odehrálo,“ řekl demokratický senátor Mark Warner z Virginie, předseda senátního výboru pro zpravodajské služby. Podivil se nad tím, jak mohla skupina čítající 25 tisíc vojáků napochodovat do milionového Rostova na Donu a ovládnout ho sotva jedním výstřelem.

Dle několika zdrojů musel být ruský prezident Putin překvapen a zároveň nechtěl odklonit větší množství vojenských zdrojů od Ukrajiny. Podle odborníků by však Prigožin při útoku na Moskvu prohrál. I proto se nakonec pravděpodobně domluvil s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem a nařídil svým jednotkám ústup.

Nezapojovat se a neprovokovat

Na začátku vzpoury bylo pro americké představitele klíčové se do konfliktu nezapojovat, aby si povstání nemohl Putin spojit s USA nebo NATO. Naléhali také na zachování bezpečnosti a ochranu svého jaderného arzenálu.

Ani Ukrajina neměla využívat chaosu ke konfliktům na ruském území. Společně se Západem mohla být kvůli tomu spojována s pomocí wagnerovcům a následně být i obviněna z ohrožování ruské suverenity. A na to jsou Rusové hákliví. Ministerstvo obrany Spojených států přesto dodalo, že jejich podpora Ukrajiny stále trvá.

Vzpoura Wagnerovy skupiny začala 23. června a byla výsledkem dlouhodobých sporů jejího velitele Jevgenija Prigožina a ruského ministerstva obrany. Hned den poté běloruský prezident Alexandr Lukašenko přesvědčil Prigožina k zastavení postupu na Moskvu, stáhnutí vojska a uklidnění konfliktu. Po dohodě šéf wagnerovců opustil Rusko a přesunul se do Běloruska.