Ve středu v podvečer celý svět překvapila zpráva o smrti šéfa ruské Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina. Nyní odborníci spekulují o tom, kdo může za zřícení letadla a co se v následujících dnech či týdnech stane s ozbrojenci, kterým velel. Svůj pohled na situaci přiblížil v rozhovoru pro Deník vojenský analytik Lukáš Visingr.

Bylo jen otázkou času, kdy velitel Wagnerovců Jevgenij Prigožin zemře. Myslí si to vojenský analytik Lukáš Visingr | Foto: ČTK/AP/Prigozhin Press Service

Prigožinova smrt byla po organizované vzpouře jeden z pravděpodobných scénářů. Mnoho expertů ji podle bezpečnostního analytika Lukáše Visingra předpokládalo. „Mysleli si, že Prigožin během krátké doby buď zemře, nebo se pokusí o nějaký další způsob získání moci v Rusku,“ konstatuje Visingr.

Takže vás jeho smrt nepřekvapila?

Ne.

Jak moc je pravděpodobné, že za ní stojí prezident Vladimir Putin, jak někteří spekulují?

Je to možné, ale nevidím to jako jedinou variantu. Klidně bych připustil, že se to stalo bez Putinova příkazu, protože v ruském vedení v establishmentu probíhají frakční boje. Prigožin byl spojený s vojenskou frakcí, což je jedna ze dvou nejsilnějších.

Druhá hlavní frakce je zpravodajská služba FSB (Federální služba bezpečnosti). Takže si klidně umím představit, že ten úder přišel z jejich řad, aniž by k tomu Putin dal nějaký přímý příkaz. Ještě se nabízí možnost, že to provedli Ukrajinci, ale to považuju za relativně málo pravděpodobné.

Pokud se opravdu jednalo o Putina, proč byla zvolena zrovna tato forma? Proč nebyl veřejně odsouzen hned po vzpouře?

Jsou to přesně dva měsíce od povstání, takže v tom možná měla být nějaká symbolika. Také se objevily spekulace, že Prigožin chystal něco jiného a tohle byl preventivní úder, aby se nic dalšího nestalo.

Co čekáte, že bude dál s wagnerovci?

Nejde jenom o samotné wagnerovce, protože Prigožin měl spoustu příznivců v ruském establishmentu, mezi kruhy různých radikálních nacionalistů. Umím si představit, že najde řadu následovníků, případně mstitelů. V případě, že Prigožin uzavřel nějakou dohodu a Putin ji porušil, hodně lidí v Rusku si řekne, že se Putinovi prostě nedá věřit. A teď nemají co ztratit. Tak může nastat velmi nebezpečná situace.

Co bude dál se samotnými wagnerovci, se dá těžko odhadovat. Objevily se zprávy, že se snaží z Běloruska dostat do Ruska, což by mohlo znamenat pokus o pomstu. Těžko říct. Třeba budou vyvinuty snahy je přece jen integrovat do ruské armády, když už nemají svoje vlastní vedení. Nebo je možné, že je bude chtít převzít nějaký jiný ruský oligarcha a udělat z nich svou soukromou armádu. To by mě také nepřekvapilo.

Video z místa spadlého letadla:

Zdroj: Youtube

Mohli by se přesunout někam mimo Rusko?

Ano, existuje také možnost, že se wagnerovci úplně odsunou z Evropy. Přesunou se do Afriky, kde jim kyne mnohem větší zisk, protože i kdyby se všechno v Rusku rozpadlo a hroutilo, oni tam můžou dál fungovat. V řadě zemí mají vybudované základny, běží jim tam byznys, někde kontrolují těžbu nerostných surovin, třeba v Súdánu nebo ve Středoafrické republice. Fungování wagnerovců tedy není závislé na existenci Ruska. Můžou se přesunout do Afriky, kde budou fungovat jako žoldnéřská armáda, která bude k dispozici pro různé tamní diktátory.

Je možné, že by se skupiny chopil někdo, kdo je proti Putinovi?

Možná, ne třeba přímo proti Putinovi. Čím dál víc lidí v ruském establishmentu ale přemýšlí nad tím, že po jeho odchodu vypukne boj o moc. A právě to je také důvod, proč spousta ruských oligarchů buduje vlastní soukromé armády. Je také známo, že někteří se snažili přetáhnout velitele od wagnerovců. Po Putinově odchodu bude platit, že ten, kdo bude mít k dispozici vlastní silové složky, bude tahat za delší konec provazu než ten, kdo bude mít „klasické nástroje“ typu uplácení a vydírání.

Vidíte nějakého konkrétního nového možného velitele či majitele skupiny?

To si netroufám říct. Prigožin wagnerovce vytvořil, založil, financoval a řídil jako nějakou firmu. Dmitrij Utkin, který zemřel včera také, byl hlavní vojenský velitel. Pokud by někdo ze zbylých wagnerovců chtěl skupinu převzít jako svou soukromou armádu, bude potřeba člověk, který bude skupinu financovat a řídit po administrativní manažerské stránce. Mohl by to být někdo z těch oligarchů. Také je potřeba mít schopného vojenského velitele. Musí tedy najít náhradu jak za Prigožina, tak za Utkina. To není zas tak jednoduché.