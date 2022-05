Policisté nyní zjišťují totožnost oběti. „Sud byl tehdy pravděpodobně shozen stovky metrů od břehu,“ řekl poručík oddělení vražd lasvegaské městské policie Ray Spencer. „Pravděpodobně s dalším poklesem hladiny najdeme ještě více těl,“ uvedl už dřív Spencer. Jezero se totiž za posledních patnáct let dramaticky vysušilo.

Netrvalo to ani týden a na jeho slova skutečně došlo. Strážci Správy národního parku reagovali na telefonát, který oznamoval nález ostatků v zátoce Callville Bay. Úřad k případu ale neuvedl žádné další informace. S určením příčiny smrti pomáhá soudní lékař okresu Clark. Jak informovala CNN, Lasvegaská policie sdělila, že neexistují žádné bezprostřední důkazy o cizím zavinění, a tak případ nevyšetřuje.

Lidské kosti našly dvě sestry, které se plavily na paddleboardu. „Nejdřív jsem si myslela, že je to ovce. Pak jsme začaly trochu hrabat, a když jsme objevily čelist, uvědomily jsme si, že to byl člověk," řekla Lindsey Melvinová televizi CBS.

