Ježíš, on mě zabije, říká si Češka, kterou zadrželi v Pákistánu s heroinem

/VIDEO/ Na dosud zveřejněných snímcích z Pákistánu vypadala Tereza H. z Uherského Hradiště, jakoby si ani neuvědomovala, v jak vážné situaci se ocitla. Dívku zadrželi celníci ve městě Láhaur, když zřejmě pašovala devět kilogramů heroinu.

Na některých záběrech se Tereza H. dokonce usmívala. Na videu, které se v pondělí objevilo na Facebooku, ovšem projevila obavy o život. Na čtyřicetivteřinových záběrech zřejmě z výslechu nejprve hovoří o muži z Anglie, načež skryje obličej v dlaních se slovy „Ježíš, on mě zabije.“

Jednadvacetiletou Češku zadrželi celníci na letišti v pákistánském městě Láhaur ve středu 10. ledna, v jejím zavazadle našli uschovaných devět kilogramů heroinu. I z celní kontroly se na internetu rovněž objevil záznam.

Na videu z výslechu se jí pak pravděpodobně vyšetřovatel ptá, zda nemá fotografii jistého muže. Na to Tereza H. odpovídá, že má snímek muže z Anglie v konverzaci (zřejmě na sociální síti). Následně projevuje strach o život.

Snímek nahrává jedné z teorií, podle které měla mladá Hradišťanka pašovat drogy pro třetí osobu či organizovaný gang.

Českým orgánům se prozatím se zadrženou ženou nepodařilo spojit.

Video ze zadržení Terezy H.

„Termín pro uskutečnění konzulární návštěvy nebyl prozatím ze strany pákistánského Ministerstva vnitra potvrzen, naše ambasáda ho nicméně v uplynulých dnech již urgovala, a to nejen u Ministerstva vnitra, ale také u pákistánského Ministerstva zahraničních věcí (MZV),“ uvedla pro Deník Irena Valentová z tiskového odboru českého MZV.

Češka se podle ní i nadále nachází ve vazbě v láhaurské věznici Kot Lakhpat a vyšetřování případu provádí celníci. V kontaktu s věznicí je český honorární konzul v Láhaur, zadržená se na úřady s žádostí o konzulární pomoc zatím neobrátila.

Za pašování drog se v Pákistánu udělují mnohaleté tresty, přičemž hrozí i trest smrti. U cizinců se k němu ale zpravidla nepřistupuje. Pokud bude Tereza H. odsouzena, bude obtížné ji dostat zpět do vlasti.

„Česko nemá s Pákistánem sjednánu žádnou dvoustrannou smlouvu o předávání odsouzených k výkonu trestu. V případě pravomocného odsouzení pákistánským soudem by bylo možné předání odsouzené k výkonu trestu do ČR, a to na bezesmluvním základě. Musela by s tím souhlasit i pákistánský strana,“ vysvětlila Irena Valentová s tím, že tato problematika spadá do gesce Ministerstva spravedlnosti ČR.